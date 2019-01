Ejército de México refuerza vigilancia en instalaciones de Pemex

Tras varios días de escasez de gasolina, el Gobierno de México intenta reinstaurar el orden en la distribución del combustible. Para ello, se tomó la decisión de reforzar la vigilancia en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), como una forma de evitar el robo de hidrocarburos, que en 2018 generó pérdidas por unos 3.382 millones de dólares.

Este lunes (07.01.2019), el presidente Andrés López Obrador dijo que ya hay 4.000 soldados trabajando en la vigilancia de las instalaciones, y que otros 900 se sumarán en las próximas horas. La escasez de combustibles, que afecta al menos a ocho estados del país, es atribuida por el Gobierno al cambio del modelo de suministro, que busca luchar contra un problema enquistado en Pemex: el robo de petróleo.

"Le podemos decir a la gente, a todos los mexicanos, que tenemos gasolina suficiente. Y no hay problema de desabasto, lo que estamos cuidando es la distribución. No abrimos los ductos para que no haya fugas", apuntó el mandatario. En un informe entregado el domingo, Pemex aseguró que "aunque se han generado retrasos en la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda”.

Tuberías vulnerables

Parte de la explicación radica en que las autoridades están distribuyendo ahora el combustible con camiones y no a través de tuberías, que son más vulnerables y a través de las cuales se producía parte importante del robo, que afecta directamente a las arcas del Estado. La escasez ha generado malestar en la ciudadanía, aunque el Gobierno parece haber tomado la decisión de seguir adelante en esta lucha contra las bandas criminales, que usan esos recursos para abastecerse de armas.

"Les pido a todos comprensión y apoyo, porque necesitamos resolver este problema juntos. Estamos tratando de resolverlo rápido”, dijo el presidente. Ya el pasado 27 de diciembre de 2018, AMLO había denunciado que parte del robo de combustible se explica por la existencia de "esquemas de robo que incluye la complicidad de las autoridades y una red de distribución”.

DZC (EFE, Reuters, AP)

