Ejército de Indonesia señala el fin de las "pruebas de virginidad" para las reclutas

El Ejército indonesio se ha enfrentado a nuevos llamamientos para poner fin a las pruebas de virginidad para las aspirantes a ingresar en las fuerzas armadas, después de que el jefe de su Ejército indicara el mes pasado que esta práctica debía ser abolida.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Andika Perkasa, declaró el 18 de julio que las pruebas para las mujeres que deseen ingresar en las fuerzas armadas deberían ser iguales a las de sus homólogos masculinos.

HRW: "Debería haber terminado hace 50 años"

Su declaración fue acogida con satisfacción por Human Rights Watch, que califica la prueba de virginidad de abusiva, anticientífica y discriminatoria.

"Está bien y debería haber terminado hace 50 años", dijo el investigador de Human Rights Watch Indonesia, Andreas Harsono. "La Fuerza Aérea y la Marina deberían seguir el ejemplo si quieren ser una organización civilizada", dijo, y agregó que la policía puso fin a la práctica en 2015.

El jefe del Ejército, Andika, dijo el mes pasado que "las pruebas de salud que son irrelevantes para el propósito del reclutamiento deben ser abolidas."

"La norma no ha cambiado"

No obstante, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Indonesia, Djawara Whimbo, dijo que las pruebas de salud reproductiva de las mujeres, que incluyen un examen del himen, siguen formando parte de los requisitos para ingresar en el Ejército.

El requisito también se extiende a las prometidas del personal militar, dijo. "La norma no ha cambiado", dijo Whimbo.

"Los hombres y las mujeres son diferentes y algunas mujeres son propensas al cáncer de cuello uterino", dijo, declinando proporcionar más detalles.

OMS: "El examen no tiene ningún mérito científico"

Según reportó The Guardian, La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la prueba de virginidad no es científica, es perjudicial y constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres que tendría consecuencias inmediatas y a largo plazo en detrimento del bienestar físico, psicológico y social de las mujeres que se someten a la prueba.

"El examen no tiene ningún mérito científico ni indicación clínica: la aparición de un himen no es un indicio fiable de relaciones sexuales y no se conoce ningún examen que pueda demostrar un historial de relaciones sexuales vaginales", declaró la OMS en su informe titulado Eliminación de la prueba de virginidad publicado en 2018.

