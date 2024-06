Alemania: servicio militar voluntario en vez de obligatorio

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, presentó su idea para combatir la escasez de personal en la Bundeswehr, que parece no convencer a todos los políticos de la coalición gubernamental.

Desde que el servicio militar dejó de ser obligatorio en Alemania, en 2011, en la Bundeswehr escasean los soldados. La estadística de marzo consigna 181.123 efectivos. De acuerdo con la promesa dada a la OTAN, debería contar con 203.000 soldados para 2031 y, más adelante, con 240.000.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius (SPD), dijo en repetidas ocasiones que el ejército Alemán debe ser capacitado para enfrentar una guerra. Pistorius habla de una nueva situación amenazadora. "Rusia está librando una guerra", dijo recientemente a la prensa de la capital. "En 2029, Rusia estará en condiciones de atacar a un Estado de la OTAN", afirmó. El ministro presentó en Berlín su plan, en el que ya no se habla de servicio militar obligatorio: "Prevemos un servicio militar selectivo. Se debe seleccionar para el servicio militar a aquellos que sean más aptos, más adecuados y estén más motivados", explicó.

En principio, lo único obligatorio sería que los hombres de 18 años rellenen un cuestionario. Eso sería voluntario en el caso de las mujeres. Las personas contactadas deben explicar si, en general, estarían dispuestas a realizar el servicio militar de una duración de seis meses, con opción a extenderse hasta 23 meses. Pistorius calcula que unos 400.000 hombres rellenarán el cuestionario cada año, y espera que una cuarta parte muestre interés y que alrededor de 40.000 candidatos se sometan a un examen de idoneidad física y psíquica. Posteriormente, todavía podrían rechazar el servicio militar.

El ejército no es atractivo para muchos jóvenes alemanes. Imagen: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Una cuestión sin aclarar es si habrá capacidad suficiente para llevar a cabo las revisiones y la formación básica. El "factor limitante”, según Pistorius, es la infraestructura: cuarteles, entrenadores, equipamiento. Se estima que se necesitarían alrededor de 1.400 millones de euros para alcanzar el objetivo de 5.000 reclutas adicionales al año. Pistorius también cuenta con un aumento del número de reservistas en 200.000 personas.

Para Hans-Peter Bartels, presidente de la Sociedad para la Política de Seguridad y excomisionado de Defensa del Bundestag alemán, un simple cuestionario "no soluciona el problema". "Un cuestionario, simplemente se rellena. Y en caso de duda, se rellena de tal manera que no molesten más. Surtirá algo de efecto, pero no va a cambiar mucho”.

Para Bartels hay otro problema: la equidad de género. Según la Constitución, el servicio militar obligatorio en Alemania actualmente sólo afectaría a los hombres. "Si se quisiera lograr, habría que cambiar la Constitución. Y Pistorius ha hablado ya al respecto. No puede hacerlo ahora", dijo Bartels.

Los alemanes quieren el servicio militar obligatorio

Una encuesta reciente del instituto de estudios de mercado YouGov para el periódico Welt am Sonntag mostró que el 60 por ciento de los alemanes estaría a favor del servicio militar obligatorio.

La respuesta al concepto de Pistorius es más bien silenciosa, sobre todo en la coalición gubernamental de socialdemócratas (SPD), verdes y liberales (FDP). Pistorius encuentra resistencia dentro de su propio partido, el SPD. El canciller Olaf Scholz se mostró reservado desde el principio. El líder del SPD, Lars Klingbeil, se ha pronunciado a favor de seguir apostando por el reclutamiento voluntario. Por su parte, el líder del FDP, Christian Lindner, escribió en X: "En lugar de un nuevo servicio militar obligatorio, deberíamos hacer que más personas se interesen por el servicio en la Bundeswehr y fortalecer la reserva".

El experto en defensa Hans-Peter Bartels resumió la situación a DW: "El concepto no es un gran éxito, sino más bien el pequeño comienzo de un cambio, y necesitamos urgentemente más cambios". Lo que está claro es que las ideas de Pistorius son en principio sólo eso, ideas. Ahora comienza el debate social y político sobre el proyecto del ministro de Defensa.

(rmr/ms)