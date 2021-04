Egipto exige millonaria indemnización por bloqueo en el Canal de Suez

Egipto exige una indemnización de 900 millones de dólares (unos 750 millones de euros) por los días de bloqueo del Canal de Suez y ha confiscado el buque portacontenedores "Ever Given" como garantía. Eso dijo el jefe de la autoridad del canal, Ossama Rabie, el periódico "Al-Ahram" el martes. El "Ever Given" había bloqueado la importante ruta comercial durante seis días.

El "Ever Given" quedó atrapado en una tormenta de arena el 23 de marzo y encalló. El barco de 400 metros de largo quedó atrapado en el estrecho canal, con más de 400 barcos estibados delante y detrás de él. Egipto perdió ingresos por las tarifas del canal. Además, según Rabie, hubo costos de mantenimiento y costos de trabajo para remolcar el barco. Eso sucedió el 29 de marzo.

La autoridad del canal había declarado que Egipto había perdido entre doce y 15 millones de dólares diarios a causa del bloqueo. Según la aseguradora Allianz, el accidente provocó costos de seis a diez mil millones de dólares en todo el mundo.

El "Ever Given" pertenece a la empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha y navega bajo bandera panameña. El jefe de la autoridad del canal dijo que el barco fue embargado hasta que se pagara la cantidad solicitada.

Holanda espera al Ever Given

El Ever Given fue declarado apto para su paso desde el Gran Lago Amargo hasta Port Said, donde sería evaluado nuevamente antes de partir hacia Rotterdam, dijo Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) en un comunicado.

La Autoridad del Canal de Suez (SCA) dijo el miércoles que las negociaciones para llegar a un acuerdo "pueden llevar algún tiempo".

La SCA también obtuvo una orden judicial para detener el barco mientras continúan las discusiones sobre la compensación.

EL(afp, reuters)