Medios: EE.UU. y Reino Unido atacan blancos hutíes en Yemen

Estados Unidos y Reino Unido lanzaron ataques contra objetivos hutíes en Yemen, informaron medios yemeníes en la madrugada de este domingo (10.11.2024).

El canal Al Masirah TV señaló que los ataques tuvieron lugar en las zonas de Jarban y Al-Hafa, en la provincia de Saná, así como el distrito de Sufyan.

El Pentágono confirmó que llevó a cabo varios bombardeos aéreos en la noche del sábado al domingo sobre instalaciones de almacenamiento de armas de los rebeldes hutíes en Yemen.

Las sofisticadas armas en cuestión eran utilizadas por grupos apoyados por Irán para atacar a naves civiles y militares en el mar Rojo y el golfo de Adén, indicó un alto funcionario de la defensa estadounidense a la agencia francesa AFP.

El canal de televisión Al Manar TV, vinculado con el grupo chií Hezbolá, señaló que dos ataques aéreos ocurrieron en el distrito de Sufyan, sin que de momento se conozca el resultado de la operación.

Los diarios israelíes The Times of Israel y The Jerusalem Post informaron también en la madrugada del domingo de ataques estadounidenses y británicos en Saná, la gobernación de Amran y otras áreas.

Por su parte, la agencia iraní IRNA se hizo eco de las noticias sobre los ataques y mencionó que la ofensiva tuvo como blanco zonas del Al-Hudaydah, en Yemen, en especial en una aldea de la ciudad de Al-Jarrahi.

Según IRNA, que cita la versión de Al Masirah TV, los ataques ocasionaron la muerte de animales pertenecientes a los aldeanos.

Los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, han perpetrado varios ataques contra barcos desde Yemen en los últimos meses en respaldo a los palestinos desde que estalló el actual conflicto de Israel con Hezbolá y el grupo islamista Hamás, considerado terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos e Israel.

gs (efe, afp, afp)