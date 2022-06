EE.UU.: Uvalde luego de la masacre

El ataque a una escuela primaria en Uvalde sigue dividiendo los bandos.

La masacre en la escuela primaria Robb ha sacudido a la pequeña ciudad de Uvalde, en Texas. La mayoría de los 21 muerto eran alumnos. Las primeras víctimas serán enterradas estos días. Mientras tanto, la grieta en la sociedad estadounidense se hace cada vez más visible: por un lado, la ola de solidaridad con las familias de las víctimas que demanda leyes de armas más estrictas y eficaces. Por otro lado, los defensores acérrimos del derecho irrestricto a portar armas. Su tesis, con la que bloquean cualquier reforma, es: "No son las armas las que matan, sino las personas". Los dos bandos irreconciliables se los pueden encontrar en Uvalde a tan solo unos días después de la masacre.



Un reportaje de Carolina Chimoy.





