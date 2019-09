EE.UU. prohíbe ingreso de funcionarios venezolanos e iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó este miércoles (26.09.2019) la prohibición de entrada al país de altos funcionarios de Venezuela y de Irán y sus familiares, en un nuevo paso en la presión que ejerce la potencia norteamericana sobre ambos países, en medio de disputas por la legitimidad del gobierno, en un caso, y por el Acuerdo Nuclear, en el otro.

"He decidido, en el interés de Estados Unidos, tomar medidas para restringir y suspender el ingreso a los Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, de funcionarios de alto rango del régimen de Nicolás Maduro”, dijo Trump por medio de un comunicado. Esta medida, sin embargo, no afecta "a las obligaciones del Gobierno estadounidense bajo los tratados internacionales”, por lo que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, podrá asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Una portavoz del Departamento de Estado confirmó que la medida de Trump "no prohíbe la emisión de visados para la Asamblea General”. El decreto detalla que están afectados miembros del gobierno de Maduro desde el rango de viceministro, todos los oficiales del Ejército, la Policía, la Guardia Nacional, desde el rango de coronel, todos los miembros de la Asamblea Constituyente y sus familias inmediatas.

Delcy Rodríguez.

"Serán libres”

La medida afecta asimismo a cualquier extranjero que actúe "en representación o en apoyo de los esfuerzos del régimen de Maduro para minar o dañar las instituciones democráticas de Venezuela”, y también a extranjeros que obtengan "beneficios financieros significativos” en transacciones con las autoridades venezolanas. En el caso iraní, el veto se aplicará a "altos funcionarios del Gobierno de Irán” y a sus familiares inmediatos.

En tanto, tras reunirse con algunos mandatarios latinoamericanos, Trump denunció que Venezuela vive "una tragedia de proporciones históricas” debido a que su economía ha sido "destruida por el socialismo”. Trump aseguró que Estados Unidos "está haciendo todo lo que puede para aislar a (Nicolás) Maduro y sus cómplices” y seguirá "apoyando al pueblo venezolano cada día hasta que sean finalmente libres de esta terrible opresión”, dijo. "Serán libres. Sucederá”, prometió.

