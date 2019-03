EE.UU. no ve razones para no volar los Boeing 737 MAX 8

Teniendo sobre la mesa la decisión adoptada por varios países de prohibir el vuelo de los Boeing 737 MAX 8 luego de que el modelo sufriera dos accidentes fatales en cinco meses, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos dijo este martes (12.03.2019) que su revisión "no proporciona ninguna base” para ordenar la puesta en tierra del aparato.

La FAA tiene un equipo en la zona del accidente del pasado domingo, donde la caída de un avión de Ethiopian Airlines causó la muerte de las 157 personas que iban a bordo. Ese caso se suma al de octubre de 2018, cuando un avión de la aerolínea indonesa Lion Air del mismo modelo se estrelló poco después de su despegue desde Yakarta, dejando 189 muertos.

"Hasta ahora, nuestra revisión no muestra problemas sistémicos de rendimiento y no proporciona ninguna base para ordenar la puesta en tierra del avión", señaló en un comunicado la FAA, que depende del Departamento de Transporte. "En el curso de nuestra revisión urgente de los datos del accidente del vuelo 203 de Ethiopian Airlines, si se identifica algún problema que afecte la aeronavegabilidad continua del avión, la FAA tomará medidas inmediatas y apropiadas", agregó la comunicación.

Pérdidas gigantescas

A las prohibiciones dictadas por China, Indonesia, Corea del Sur, Mongolia, Marruecos, Etiopía y algunas aerolíneas de Brasil y México, este martes se sumaron Nueva Zelandia, Fiji, Francia, Reino Unido, Alemania, Irlanda, Austria y Holanda, tras lo cual la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) decidió suspender todos los vuelos de los aparatos MAX 8 y MAX 9 que salgan, lleguen o viajen al interior de la Unión Europea, cualquiera que sea el origen de los operadores.

El argumento es que, mientras no haya una seguridad absoluta de que el modelo no presenta fallas de fábrica, lo prudente es no volar esas máquinas. Boeing insistió este martes en la seguridad de su gama de aviones 737 MAX y remitió a la autoridad estadounidense de aviación para argumentar que "no hay razones para emitir nuevas directrices a los operadores".

El fabricante ha afrontado un castigo en las últimas dos jornadas de la bolsa de Nueva York nunca visto en diez años: el lunes perdió casi 13.000 millones de dólares y este martes, con un retroceso del 6,15 por ciento, sumó otros 14.000 millones de dólares de pérdidas. 27.000 millones en solo 48 horas.

DZC (EFE, AFP)

