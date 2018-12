EE.UU. no logra la mayoría necesaria para que la ONU condene a Hamás

Estados Unidos no logró este jueves (06.12.2018) reunir la mayoría necesaria para sacar adelante en la Asamblea General de la ONU una resolución condenando por primera vez al movimiento islamista palestino Hamás.

El texto obtuvo 87 votos a favor, 57 en contra y 33 abstenciones, por lo que no recibió el apoyo de dos tercios de la cámara que se requería. Los países árabes habían solicitado al inicio de la sesión esa mayoría cualificada y la Asamblea General aprobó su petición en una apretada votación (75 a favor, 72 en contra y 26 abstenciones).

Pese a no salir adelante, la iniciativa estadounidense logró un importante apoyo, que contrasta con el tradicional aislamiento que Washington ha vivido en la ONU en casi todo lo relacionado con el conflicto de Oriente Medio.

EE.UU., que ha criticado repetidamente que la Asamblea se pronuncie a menudo contra Israel pero no lo haya hecho nunca contra Hamás, tuvo el apoyo de muchos de sus aliados, de los países de la Unión Europea (UE) y de numerosas naciones latinoamericanas. Mientras, los países árabes rechazaron en bloque el texto, al que también se opusieron China y Rusia.

La resolución era la última gran apuesta de la embajadora estadounidense, Nikki Haley, que abandonará su cargo a finales de año y que siempre ha tenido entre sus prioridades defender a Israel ante lo que considera un "doble rasero" en su contra por parte de Naciones Unidas.

Al presentar el texto, Haley denunció hoy las acciones "terroristas" de Hamás y subrayó que la Asamblea tenía una oportunidad clara para rechazarlas. Según la diplomática, "no hay nada más antisemita" que no condenar un "terrorismo" contra Israel que no se dudaría en condenar si ocurriese en cualquier otro lugar.

CT (EFE, AFP)

