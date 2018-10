EE.UU. en vilo por paquetes bomba: el fruto de la retórica política

DW: Barack Obama, Hillary Clinton, el exjefe de la CIA John Brennan y otros destacados opositores de Trump han recibido cartas bomba. Algunos le echan de ello la culpa al clima político extremadamente tóxico. ¿Está de acuerdo?

Andrew Denison: Hay que tener cuidado de no establecer conexiones directas aquí. Por encima de todo, el clima político enrarecido en Estados Unidos es malo porque nos impide abordar los desafíos actuales.

Donald Trump está haciendo campaña para las intermedias. En Houston, atendieron tantas personas a su llamado, que 3000 seguidores no pudieron entrar al recinto. Trump se describe a sí mismo como un nacionalista. Y la audiencia ruge "USA!". Los partidarios republicanos parecen visitantes de un evento de entretenimiento.

¿Cómo califica esas apariciones de campaña?

Por un lado, las apariciones de la campaña de Donald Trump no son representativas. Y en segundo lugar, cada acción produce una reacción. Por ejemplo, millones de activistas demócratas van de puerta en puerta tratando de convencer a la gente, sobre todo a mujeres, para que voten por los demócratas.

Trump está hoy de espaldas contra la pared. Y cuando su poder está en riesgo, él ataca más fuerte. Pero los intereses y las instituciones permanecen, los presidentes van y vienen. Trump debe aprender a sellar compromisos. Si no hace concesiones tras las elecciones, habrá grandes enfrentamientos. Los demócratas, por ejemplo, exigen la reforma del derecho a portar armas, pero los republicanos se rehúsan. Ambos bandos intentarán beneficiarse de los paquetes bomba

Andrew Denison, politólogo estadounidense

¿Cómo?

Los ataques tuvieron varios objetivos y fueron planeados. Eso no fue obra de un solo loco. Trump, como un importante cazador de terroristas, tendrá que explicar por qué hay terroristas entre sus ciudadanos y no en la caravana que va desde Honduras. ¿Quién va a creernos si no somos capaces de identificar los peligros internos?, preguntarán los demócratas. Así se planteará el asunto, y creo que los demócratas tendrán ventaja.

Desde 2016, los crímenes de odio han aumentado en 12% en las 38 principales ciudades de EE.UU. Un hombre, por ejemplo, acosó sexualmente a una mujer y lo justificó diciendo el presidente piensa que algo así está bien. ¿Tiene Trump su parte de culpa en ese tipo de abusos?

No veo otra explicación mejor. Pero pienso tras todas las desinformaciones y escaladas retóricas se preoducen reacciones realistas. En tiempos de Obama, la cobertura estatal de seguro de salud era apoyada por un 50% de la población. Hoy, bajo Trump, su aprobación es del 60%. Otra cosa: la inmigración es parte del carácter de Estados Unidos; Trumps no logrará más puntos con sus diatribas contra los migrantes.

En general, hay una destrucción de la cultura política cuando Trump llama, por ejemplo, a los inmigrantes sin permiso de residencia "animales" o a los mexicanos "violadores"…

A veces creo que vivimos en una gran comedia, pero sigo siendo optimista. Eso es lo que dice también mi madre de 81 años, que acaba de sumarse activamente a la campaña electoral. Pero reprime una lágrima. Se entristece al ver que los valores estadounidenses, como la dignidad humana y el respeto por los demás, son pisoteados.

Familias separadas en la frontera: historias de reencuentros La felicidad del reencuentro Natalia Oliveira da Silva y su hija Sara, de cinco años, se abrazan al reencontrarse en una institución católica de beneficencia en San Antonio, Texas. La niña estuvo separada de su madre desde mayo de 2018 y fue enviada a un hogar para menores migrantes en Chicago, mientras Natalia Oliveira pasó por diferentes centros para migrantes en Texas.

Familias separadas en la frontera: historias de reencuentros Niña de pecho El hondureño Carlos Fuentes Maldonado acuna a su hija Mía, de un año, en brazos, después de su reencuentro. Mía y su hermana,de 4 años, fueron trasladadas a un albergue de refugiados en Arizona hace dos meses, tras tratar de cruzar la frontera. La mamá de Mía, Jennifer Madariaga, relata que la pequeña todavía era amamantada cuando se la arrebataron.

Familias separadas en la frontera: historias de reencuentros Ternura en los brazos Ever Reyes Mejías sonríe a su hijo de tres años en los brazos el pasado 10 de julio de 2018 en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) situado en Grand Rapids, Michigan.

Familias separadas en la frontera: historias de reencuentros Dos meses de separación Un hombre, identificado tan solo con el nombre de León, abraza a su hija Anaveli, de 11 años, después de ser reunidos el pasado 25 de julio. León y Anaveli son de Guatemala y fueron separados al tratar de cruzar la frontera estadounidense hace dos meses.

Familias separadas en la frontera: historias de reencuentros Gratificante sueño Su nombre es Renán y parece velar el sueño de su hijo Nathan, de 11 años, tras su reencuentro. La imagen fue tomada en la Casa Anunciación de El Paso, Texas, donde tiene su sede una de las cuatro organizaciones no gubernamentales de todo el país que han recibido a las familias reunificadas en cumplimiento de la orden judicial de reunir a todos los niños separados de sus papás.

Familias separadas en la frontera: historias de reencuentros Mamá se reúne con tres hijos Yeni Maricela González (centro de la imagen) funde las manos de sus pequeños: Deyuin (de 6 años), Jamelin (de 9) y Lester (de 11). Yeni, de Guatemla, no los ve desde hace ocho semanas, cuando una oficina migratoria se los arrebató en el estado de Arizona.

Familias separadas en la frontera: historias de reencuentros Un abrazo que se hizo esperar Isabela, de El Salvador, abraza a su hija Dayana, de 17 años, junto a la Casa Esperanza, un refugio federal, tras ser separadas en la frontera con México. Autor: María Santacecilia



*Andrew B. Denison es director de Transatlantic Networks, un centro de educación y asesoramiento político, con sede en Königswinter, cerca de Bonn.