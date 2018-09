EE.UU.: Comité Judicial del Senado confirma a Kavanaugh

El Comité Judicial del Senado celebró este viernes (28.09.2018) una sesión clave para confirmar al juez Brett Kavanaugh como juez de Tribunal Supremo, tras ser elegido por el presidente Donald Trump. Ayer jueves, el magistrado y su presunta víctima de abusos sexuales comparecieron ante los senadores. Los 21 legisladores que componen el Comité Judicial, 11 de ellos republicanos, decidieron recomendar al pleno del Senado la candidatura de Kavanaugh, acusado por tres mujeres de abusos cometidos hace décadas. La recomendación de hoy no es vinculante, pero sirve como termómetro de la decisión que pueda adoptar en el futuro el pleno del Senado, que tendrá que resolver si finalmente aprueba la candidatura de Kavanaugh para el Supremo.

Ayer, el Comité Judicial escuchó durante una sesión monográfica las acusaciones de Christine Blasey Ford, una de las supuestas víctimas del magistrado, que acusa a Kavanaugh de presuntos abusos cometidos hace 36 años. Minutos después de iniciar la sesión de hoy, los republicanos presentaron una carta escrita por Mark Judge, amigo de Kavanaugh en su juventud, considerado como un testigo clave, en la que negó haber presenciado el comportamiento que se le achaca al magistrado. "Brett y yo éramos amigos en el instituto. No recuerdo esos hechos que narra Ford. Nunca he visto a Brett de esa forma en la que le describe Ford", señala el escrito.Ante las protestas de los legisladores demócratas, que sostuvieron que la misiva no puede sustituir una declaración oficial ante las autoridades, los senadores sometieron a votación la posibilidad de citar a Judge para que se someta a una audiencia, lo que fue rechazado por 11 votos en contra y 10 a favor.

Objeciones demócratas

Los demócratas acusaron a los conservadores de "ignorar" a la supuesta víctima de abusos, que tuvo que comparecer ayer en público, e incidieron en la necesidad de que el FBI investigue las alegaciones. En este sentido, la líder demócrata en el comité, Dianne Feinstein, criticó también la comparecencia de Kavanaugh, en la que el juez se mostró desafiante. "Nunca he visto a un nominado para cualquier posición comportarse de esa manera. El juez Kavanaugh empleó una retórica tan politizada como mis compañeros republicanos. Y más importante, fue a la ofensiva", enfatizó la progresista sobre el juez, quien ayer llegó a pedir perdón por algunas de sus respuestas. En el último minuto de la sesión de hoy, Jeff Flake, uno de los senadores conservadores, pidió una investigación del FBI que dure un máximo de una semana para después llevar la candidatura de Kavanaugh al pleno del Senado.

MS (ap/afp/efe)

