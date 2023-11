EE. UU. pide a Israel limitar daños si ataca sur de Gaza

El Gobierno de Estados Unidos pidió a su contraparte israelí mayor contención, ser más cuidadosa con la población civil y limitar los daños a la infraestructura si lanza una ofensiva contra el sur de la Franja de Gaza, para evitar nuevos desplazamientos que abrumarían los esfuerzos de ayuda humanitaria, revelaron este martes (28.11.2023) funcionarios estadounidenses en la Casa Blanca.

La ofensiva de Israel en respuesta a los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre, centrada principalmente en el norte de la Franja de Gaza, ha sido devastadora y ha dejado miles de palestinos muertos, además de millares de personas sin hogar y obligadas a emigrar hacia el sur de la Franja en medio de incesantes bombardeos y carencia absoluta de elementos básicos como agua, comida y electricidad.

"Hemos reforzado el mensaje en un lenguaje muy claro para el Gobierno de Israel: es muy importante que la campaña israelí, cuando se mueva hacia el sur, sea realizada de una manera que no esté diseñada para producir un número mayor de desplazados", dijo un alto funcionario a la prensa en la Casa Blanca. "No se puede tener en el sur desplazamientos a la escala que tuvimos en el norte. Eso desbordaría la capacidad de cualquier red de ayuda humanitaria y eso no puede pasar", añadió.

Aumentar ayuda humanitaria

Por medio de una conferencia, las fuentes -que siguen las directrices de la Casa Blanca para estos efectos y hablan bajo condición de anonimato- dijeron que ese mensaje fue compartido por el mismo presidente Joe Biden con sus subalternos. La campaña, agregaron, debe evitar tener como objetivo las redes de electricidad, sitios de ayuda humanitaria y hospitales tanto en el centro como en el sur de Gaza, lo que significa que no debe atacarse ese tipo de instalaciones. A su juicio, los israelíes habían sido receptivos con la idea de que "debe realizarse un tipo de campaña militar distinta en el sur".

Un segundo funcionario estadounidense dijo que Washington espera ver que la tregua se extienda tanto como sea posible, y que Estados Unidos habla con Israel sobre la posibilidad de aumentar el ingreso de camiones con ayuda de los 240 actuales a unos 400. "Para obtener el volumen de ayuda necesaria, debemos aumentar la capacidad de inspección", dijo el funcionario, que también deslizó la posibilidad de contratar camiones dentro de la misma Franja de Gaza para aumentar la capacidad de transporte.

DZC (Reuters, AP)