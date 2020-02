EE. UU. matiza mensaje de su embajador ante polémica en México

La embajada de Estados Unidos en México matizó este viernes (21.02.2020) un discurso del embajador Christopher Landau y subrayó que la seguridad fronteriza es "un problema compartido” que las dos naciones deben resolver.

El jueves, en la Reunión Binacional de Planeación y Seguridad Fronteriza México-Estados Unidos, Landau dijo que este tipo de encuentros deberían centrarse en dar resultados en los asuntos de migración, tráfico de armas y seguridad y no en culparse unos a otros porque los grupos criminales aprovechan esos desacuerdos.

"No venimos aquí sólo a hablar, estamos aquí para dar resultados", afirmó Landau y posteriormente contó que recientemente ha sido testigo de episodios de violencia en México que consideró como "cosas atroces" y agregó que "como sociedades no podemos aceptar lo que está pasando, por eso estamos aquí". En su discurso, el embajador calificó de "deprimente, francamente, ver varios archivos históricos y saber que hace 10 años había reuniones de alto nivel sobre el tema de armas y no sé qué pasó, pero es algo urgente. Tenemos que ver cómo podemos cooperar no solo en reuniones, sino con acciones concretas”.

Las declaraciones del representante de la administración de Donald Trump fueron calificados por los medios locales como una llamada de atención al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, quien también asistió a la reunión, pero el diplomático estadounidense siempre habló de las tareas entre ambos países, lo que hoy reafirmó la Embajada de EE. UU.

Este viernes, mediante un comunicado, la embajada dijo que consideró que "la reunión con nuestras contrapartes mexicanas fue altamente productiva y exitosa. Logramos continuar desarrollando las iniciativas binacionales concretas que fortalecerán nuestros esfuerzos contra el narcotráfico, la migración ilegal, y el tráfico ilegal de armas y dinero en efectivo".

Por su parte, Durazo concordó con el mensaje y expresó que “ambos países compartimos responsabilidades y contamos con capacidades para construir una solución definitiva”.

