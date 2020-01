EE. UU.: manifestaciones contra el ataque de Trump a Irán

Miles de personas se echaron este sábado (04.01.2020) a la calle en 70 ciudades de EE. UU. para pedir la salida de las tropas estadounidenses de Oriente Medio y rechazar el ataque que ordenó el presidente Donald Trump para acabar con la vida del poderoso comandante iraní Qasem Soleimani.

Unas 200 personas se reunieron ante la Casa Blanca, después de que organizaciones de izquierdas convocaran protestas en unas 70 ciudades con los lemas "¡Retirada de Estados Unidos de Irak ahora!" y "¡No a la guerra y a las sanciones contra Irán!".

"No permitiremos que nuestro país sea arrastrado a otra guerra inconsciente", gritó uno de los organizadores al grupo reunido ante la residencia presidencial en Washington, que se dirigió luego al hotel Trump, cerca de ahí. "¿Necesita desviar la atención? Provoque una guerra", rezaba la pancarta de Sam Crook, de 66 años.

"Este país está en manos de alguien que no es estable mentalmente, Donald Trump", declaró a la AFP. "Me da miedo de que provoque por inadvertencia -creo que realmente no lo quiere- un verdadero estallido en Oriente Medio".

En Times Square, en Nueva York, los manifestantes desfilaron con pancartas en las que pedían evitar una "guerra contra Irán" y retirar las tropas estadounidenses de Irak.

También hubo protestas este sábado en Chicago, delante del edificio Trump Tower, propiedad del presidente, o en Los Ángeles.

Trump juega golf

Mientras las manifestaciones se sucedían en el país, Trump guardó silencio en Twitter, donde se limitó a presumir de sus altos niveles de popularidad entre los republicanos, y jugó al golf cerca de su club privado de Mar-a-Lago, en West Palm Beach (Florida), donde se encuentra pasando las Navidades.

En términos generales, la Administración está a la espera de ver cuál será la respuesta de Irán, que podría tomar diferentes formas, incluidos ciberataques.

Teherán y Washington, que no tiene relaciones diplomáticas desde 1979, han vivido numerosas crisis desde que Trump ordenara en 2018 la salida de EE. UU. del acuerdo nuclear de 2015.

La escalada de tensión actual está considerada como la más grave y ha despertado el temor a una guerra.

