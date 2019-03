EE. UU.: informe Mueller sería publicado completo a mediados de abril

El informe del fiscal especial Robert Mueller sobre eventuales vínculos entre el círculo del presidente estadounidense Donald Trump y Rusia va a ser publicado a mediados de abril, aseguró este viernes (29.03.2019) el jefe del Departamento de Justicia, William Barr.

"Nuestro progreso es tal que yo estimo que podríamos estar en condiciones de publicar el informe a mediados de abril, no antes", dijo Barr en una carta dirigida a los presidentes de las comisiones judiciales del Senado y de la Cámara de Representantes. Allí detalla a su vez que el informe de la investigación tiene casi 400 páginas.

El fiscal general de Estados Unidos también expresó su disponibilidad para testificar ante el Congreso el 1 y el 2 de mayo.

El proceso

Mueller y su equipo pasaron 22 meses investigando la supuesta injerencia rusa en la carrera electoral de 2016 y las posibles conexiones entre el equipo de campaña de Trump y Moscú.

Barr publicó "las principales conclusiones" la semana pasada, en las que aseguró que no hubo colusión entre el equipo de Trump y Rusia. Actualmente enfrenta una creciente presión del Partido Demócrata para divulgar todo el informe, del cual sólo se conoce un extracto.

Trump, que según las conclusiones fue exonerado de estar implicado en la trama rusa, dijo que no tenía nada que esconder.

"Yo tengo mucha confianza en el fiscal general y si eso es lo que él quiere hacer, yo no tengo nada que esconder", afirmó. Sin embargo, criticó la investigación como una "caza de brujas" y una "farsa".

Trump responsabiliza a los medios

Trump celebró el informe como una "exoneración total" y culpó a los medios por impulsar lo que calificó como "el delirio sobre la colusión con Rusia".

En esa línea pidió a los responsables de los Premios Pulitzer que retiren el galardón entregado el año pasado a The New York Times y a The Washington Post por su cobertura de la "trama rusa".

"Es muy gracioso que The New York Times y The Washington Post obtuvieran un Premio Pulitzer por su cobertura (¡100 % negativa y falsa!) de la colusión con Rusia, ¡y que no hubiera colusión!", afirmó Trump en un mensaje a través de Twitter.

"Entonces, ¿los engañaron o fueron corruptos? En cualquiera de los casos, ¡el comité debería retirarles sus premios!", añadió.

La Universidad de Columbia, que entrega los Pulitzer, otorgó su galardón a "cobertura nacional" de 2018 a las redacciones del Post y el Times.

El galardón lo recibieron por una "cobertura sin descanso, profundamente documentada y de interés público que mejoró sustancialmente la comprensión del país de la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y sus conexiones con la campaña de Trump, el equipo de transición del presidente electo y su eventual Gobierno".

Según cálculos de la Casa Blanca, solo entre los diarios The New York Times y The Washington Post y las cadenas CNN y MSNBC se han publicado más de 8.500 noticias relacionadas con la "trama rusa".

