Ed Sheeran y el preludio de su gira alemana

Este 19 de julio empezó su gira alemana. La superestrella británica actuará por primera vez en el Estadio Olímpico de Berlín y las 75.000 localidades están agotadas. Le siguen conciertos en Hamburgo, Múnich y dos actuaciones en Gelsenkirchen. Son solamente una fase de su gira por Europa, que incluye un total de 25 presentaciones.

Sus números

En enero de 2017, Ed Sheeran fue el primer artista en lograr al mismo tiempo el primer y segundo lugar en las listas de éxitos con las canciones "Shape of You" y "Castle on the Hill". Este éxito se logró simultáneamente en cuatro países: Inglaterra, Alemania, Austria y Suiza. "Shape of You" fue escuchada 1.400 millones de veces en 2017 a través de la aplicación Spotify. Cuando su álbum "Divide" fue lanzado en esa plataforma, fue buscado 57 millones de veces en su primer día; todo un récord.

Sheeran en los Grammy.

También en 2017, el tercer álbum de Sheeran, "Divide", fue el álbum más vendido de un artista masculino en la primera semana después del lanzamiento. Fue el primer artista en ocupar simultáneamente los cinco primeros puestos en las listas de éxitos británicas. Durante ese año se mantuvo con 16 canciones en el top 20 de los single charts. También estableció un récord en Alemania con seis de los 20 primeros lugares. Un Grammy por su canción "Thinking Out Loud", varios Echos alemanes y toda una serie de premios también forman parte de la carta de presentación de este joven de 27 años.

El secreto del éxito

En su actual gira, los nombres de los asistentes a los conciertos están impresos en las entradas para evitar el mercado negro con sus precios exorbitantes. El año pasado, el británico fue declarado por el príncipe Carlos "Miembro de la Orden Más Excelente del Imperio Británico" por su música y su trabajo voluntario.

El hecho de que Ed Sheeran haya comenzado su carrera como músico de la calle desconocido, y en ocasiones sin hogar, es hoy difícil de imaginar. En 2010 viajó a Los Ángeles, fue patrocinado por la estrella de Hollywood Jamie Foxx y construyó su base de seguidores en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Estos han permanecido fieles a él hasta el día de hoy. El joven pelirrojo es un imán entre las chicas, pero no solo a eso se debe su éxito.

El cantante cultiva una apariencia tímida.

¿Original o copia?

Ed Sheeran es considerado una figura popular, un "normal" entre los artistas; auténtico y sin adulterar. Él, literalmente, celebra su apariencia discreta: "Soy el cantante que nunca quieres ver sin camisa", canta. Esto se ajusta a esa imagen de compositor original, que, sin embargo, se ha visto opacada por varias quejas de plagio, pero no comprobadas hasta ahora.

Una encuesta rápida sobre la posición de los colegas de DW frente a la música de Ed Sheeran produjo una amplia gama de opiniones. "Sus éxitos de cuatro acordes tienen un efecto más fuerte que los somníferos" decían algunos, mientras que otros alababan que "pueda crear una melodía pegajosa". Una de los colegas señaló que Sheeran ha producido una o dos "hermosas canciones sentimentales", que a ella "le gusta escuchar en la radio mientras va en el auto" y otro colega resume: "Su fama está justificada en que realmente sabe lo que hace". Casi todos tenían una opinión sobre Ed Sheeran, y solo eso dice mucho.

Autor: Rick Fulker (CT/ FEW)