Ed Sheeran dice que dejará de hacer música si pierde juicio por presunto plagio a "Let's get it on"

A la espera del veredicto, el cantante y compositor de pop británico Ed Sheeran ha expresado frente a un tribunal de Nueva York que si se le declara culpable por haber plagiado "Let's get it on", escrita por Marvin Gaye y Ed Townsend, dejará de hacer música.

El cantautor de 32 años ha negado tajantemente la acusación de haber copiado el éxito de 1973 de Gaye en su sencillo "Thinking out loud" del álbum "X", publicado en 2014.

Con guitarra en mano, Sheeran intentó explicar en la corte que la misma progresión de cuatro acordes de su canción ha sido repetidamente usada en otras composiciones, y que en realidad su inspiración proviene de un músico irlandés llamado Van Morrison.

Amenaza con dejar su carrera musical

En respuesta a las preguntas de su abogada Illene Farkas, quien le consultó qué pasaría de darse un resultado desfavorable en el juicio, Sheeran respondió: "Si eso ocurre, estoy acabado. Me retiro".

"Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que haya alguien que lo menosprecie", agregó el cantante inglés.

Indemnización millonaria

Los demandantes por el plagio son los herederos de Townsend, quienes acusan "sorprendentes similitudes" entre ambas canciones y exigen una indemnización por unos 100 millones de dólares.

Los abogados de Townsend presentaron frente al tribunal federal de Manhattan como prueba una mezcla de audio de los temas y otros vídeos en los que Sheeran canta "Thinking out loud", y luego continúa con la letra y melodía de "Let's get it on" durante presentaciones en vivo.

"Sería un idiota"

El cantautor británico se defendió diciendo que se trata de una práctica habitual y que mezcla varias canciones que tienen acordes similares durante sus conciertos: "Puedes pasar de 'Let it be' a 'No woman no cry' y volver a cambiar", argumentó.

"Y sinceramente, si hubiera hecho lo que me acusan de hacer, sería un idiota si me subiera a un escenario ante 20.000 personas y lo hiciera", añadió.

No es la primera demanda contra Sheeran

El sencillo apuntado de "Thinking out loud" se disparó en las listas Billboard Hot 100 de Estados Unidos al momento de su lanzamiento. Gracias a esta, el cantante británico ganó el premio a la Canción del año en los Grammy de 2016.

Asimismo, no es la primera vez que Sheeran se enfrenta a acusaciones en un tribunal. El año pasado, un juicio en Londres le dio la razón sobre otro caso de derechos de autor por el éxito "Shape of you".

En tanto, los herederos de Gaye ganaron en 2015 un juicio que les dejó una indemnización de 5,3 millones de dólares. En ese entonces, se alegaba que la canción de Robin Thicke y Pharrell Williams "Blurred lines" copiaba "Got to give it up" de Gaye.

