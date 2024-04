Ecuador tilda de "ilícito" el asilo otorgado a Jorge Glas

Ecuador calificó de "ilícito" el asilo otorgado el viernes (05.04.2024) por México al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien está refugiado desde diciembre de 2023 en la Embajada de ese país en Quito eludiendo una orden de captura por presunta corrupción.

"La concesión de asilo diplomático, en este caso, constituye un acto ilícito del Estado que lo concede, apoya una evasión a la justicia del Estado ecuatoriano y promueve la impunidad", señaló la Cancillería en un comunicado. Enfatizó que "para Ecuador resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo".

"En consecuencia, Ecuador reitera que no otorgará salvoconducto alguno (para que Glas salga del país), ya que no procede", expresó la Cancillería. Anotó que, según convenciones internacionales, "no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes".

Tal postura tensionó más las relaciones bilaterales tras la decisión de Quito del 4 de abril de expulsar a la embajadora mexicana Raquel Serur al declararla persona non grata luego de declaraciones del mandatario Andrés Manuel López Obrador sobre la violencia política en Ecuador. En tal sentido, Quito dijo que Ecuador "brinda todas las garantías" a la diplomática "hasta su salida del país", así como "protección" al personal de la Embajada de México.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld declaró el viernes a una radio local que Serur "debe dejar el país en 72 horas" -que corren desde las 17H00 locales (22H00 GMT) del 4 de abril-, pero que "no hay ruptura (de relaciones) entre los dos Estados".

