Ecuador: “Ningún poder debería disolver a otro poder”

Presidente de Ecuador decreta disolución del Parlamento

No me parece correcto decir que el Poder Judicial es un aliado de Lasso. El Ejecutivo ha criticado la conducta de los jueces que liberan delincuentes, ya sean los de cuello blanco u otros. El país está polarizado y hay que buscar la forma de superarlo. La "muerte cruzada" no lo logrará, pero al menos señala un camino constitucional para disminuir las tensiones políticas y sociales.

Jaime Idrovo-Murillo, Ecuador

¿Se imagina qué hubiera pasado si Maduro hubiera hecho lo mismo en Venezuela? Maduro pudo haber disuelto la Asamblea Nacional electa en 2015, que era opositora, pero no lo hizo. Cuando un presidente de derecha disuelve el Congreso, no pasa nada. Lo hizo Vizcarra en Perú y no hubo un escándalo. Ahora, el derechista Lasso lo hace, y tampoco va a pasar nada. Ningún poder debería disolver a otro poder.

Juan Rodríguez, Colombia

La Fiscalía debe continuar la investigación y llevar a Lasso y sus cómplices a juicio.

Carlos Villafuente

Excelente decisión tomó el presidente. La "muerte cruzada" es una ley creada por el mismo socialismo durante el régimen de Correa, y ahora se hace uso de esta herramienta para echar a los asambleístas que no trabajan y son aliados de delincuentes. Nunca crearon una ley en beneficio del pueblo, porque solo se la pasan conspirando contra el gobierno.

Enrique Calderón

Era necesario disolver una Asamblea que es corrupta, mediocre, y que obstaculiza al presidente Lasso.

Silvia Luzuriaga

Excelente decisión tomó el presidente de Ecuador. La estrategia de la oposición es obstruir los proyectos de ley que beneficien al pueblo, para después poder decir que el neoliberalismo no hizo nada.

Edgardo Antonio Martínez, Costa Rica

Los líderes del G7 se fotografían con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

G7: Ucrania domina el último día de "exitosa" cumbre

El G7 está celebrando su reunión en una de las ciudades que ha sido atacada con armamento nuclear. Me imagino que Japón seguirá esperando las disculpas por parte de Estados Unidos por los ataques.

Germán Medina, Colombia

Le dicen "éxito" a una reunión de un grupo de países que cree que tiene la autoridad para decidir si se continúa con la guerra o no.

Miguel Castellanos Avellaneda, Colombia

Si estos siete países se reunieran por la paz seríamos un planeta mejor. Pero no, siguen dando armamento para que se maten los seres humanos.

José Luis Montiel

Entregan aviones F-16 y entrenan a pilotos, es una locura, están escalando el conflicto. La superioridad del Ejército ruso es evidente, hay que detener la guerra. Es obligación de los líderes del G7 trabajar en ello.

Mayerlin Viveros Quiroz

Es irónico que el G7 se reúna en una ciudad que hace años fue víctima de dos bombas atómicas tiradas por EE. UU., y hasta el día de hoy sufren las consecuencias de esos crímenes.

Dennys Crespo

Chile: aeropuerto pone "Por qué no se van" por altoparlantes

No lo entienden porque no escuchan rock, ni saben quienes son Los Prisioneros. Muchos escuchan bachata y reggaeton. Pero los del sur sabemos que los Prisioneros son una leyenda del rock latinoaméricano, y su música fue la voz de muchos jóvenes durante los 80 y 90.

Félix Ruslan Solórzano, Perú

No conozco ni la canción, ni la banda. Pero es un tema popular en ese país desde hace casi 40 años, según la nota. No veo por qué lo tomaron a mal; incluso la mayoría lo tomó en broma porque en algún momento de sus vidas seguramente lo escucharon. También dudo de que quien escribió la canción no haya viajado. Si uno no es capaz de reírse de uno mismo, corre el riesgo de convertirse en un amargado, como la gente que se toma en serio la letra.

Jorge Aguiló

Un clásico del rock latinoamericano. Los Prisioneros también son muy populares en Perú, Bolivia y México.

Felipe Chinaski, Chile

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.