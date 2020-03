Ecuador: mujeres amazónicas se declaran en defensa de la selva

Un grupo de mujeres líderes indígenas amazónicas se declararon este lunes (09.03.2020) en defensa de la selva y contra el extractivismo -al asegurar que esa es una lucha por la vida, por sus hijas e hijos y por la Pachamama (Madre tierra, en quichua)- tras finalizar un foro celebrado en Universidad Católica de Quito, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Alicia Cahuía, dirigente del pueblo indígena waorani, aseguró que la constante explotación petrolera y minera, así como la instalación de varias plantas hidroeléctricas en la selva ecuatoriana, no han contribuido al progreso de las comunidades amazónicas. Más bien, dijo Cahuía, esas actividades han traído "pobreza" y "problemas" para los pueblos amazónicos como la contaminación de los ríos, de extensas zonas selváticas y de los recursos que contienen.

"No más petróleo, no más carreteras, no más explotación", reclamó la dirigente de la etnia waorani, tras recordar que ella nació en el Yasuní, una zona protegida, pero que ahora luce con plataformas o con proyectos de extracción de crudo.

Además, remarcó que en el Yasuní, una zona protegida por el Estado y las leyes, habitan pueblos en aislamiento voluntario, los tagaeri y los taromenane, ambos ligados a los waorani. "Basta, aquí es mi casa", pero también es una selva que aporta "aire limpio para todo el mundo", apostilló Cahuía al remarcar que las mujeres amazónicas defienden "esta selva para que vivan todos".

Por ello, reclamó un mayor aporte de la sociedad en la defensa de la Amazonía y reprochó el hecho de que varias líderes de la región hayan sido amenazadas o enjuiciadas por oponerse al extractivismo y proteger la selva.

Amnistía Internacional pide que se investiguen ataques

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) entregó a la Fiscalía General del Estado ecuatoriano más de 250.000 firmas para pedir que se investiguen de manera "efectiva" ataques y amenazas contra cuatro dirigentes del movimiento Mujeres Amazónicas.

AI ha recolectado las firmas en al menos 168 países para la campaña en apoyo de Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar, pertenecientes al colectivo Mujeres Amazónicas. Con ello busca avances en las investigaciones, que estas se conduzcan "de manera inmediata, imparcial y efectiva", la implementación de un protocolo de investigación de crímenes y la colaboración interinstitucional para poner en marcha una política de protección de personas defensoras.

Una de las mujeres afectadas por las amenazas, Patricia Gualinga, del pueblo originario kichwa de Sarayaku, exigió que se investiguen los ataques, así como el cese de las concesiones estatales en los "territorios indígenas" a empresas petroleras, madereras y mineras.

AI también expuso recientemente la situación del defensor del Pueblo de Ecuador, Fredy Carrión, que recibió amenazas de muerte y solicitó en su caso a la Fiscalía que investigara los hechos "de manera inmediata y adecuada".

ama (efe, El Universo, El Comercio, El Telégrafo)

