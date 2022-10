Economía creativa - Autos eléctricos - Movilidad hecha en Argentina

Argentina inició el camino de la movilidad eléctrica de industria nacional. No solo las grandes automotrices están lanzando sus coches al mercado, también empresas medianas locales. Tanto es así, que en el país sudamericano los autos eléctricos presentaron en el primer semestre de 2022 un aumento del 28,7% con respecto al mismo período del 2021. Con la motivación de abandonar el uso de combustibles fósiles, el auto eléctrico o "citycar" es un vehículo sustentable, ecológico, de muy bajo mantenimiento y sobre todo de muy bajo costo de explotación. En principio es ideal para moverse dentro de la ciudad ya que es compacto, fácil de estacionar y fácil de maniobrar. Y no contamina. En Argentina, el transporte genera el 14% de los gases de efecto invernadero, solo por detrás del sector de la ganadería. Los vehículos circulando por las calles y carreteras son la segunda fuente de quema de combustibles después del sector energético. Uno de los mayores problemas ambientales en todo el mundo es el uso permanente de los combustibles fósiles, ya que son altamente contaminantes en todos los sentidos, no solo por el CO2 que emite su quema, sino porque liberan gran cantidad de otras partículas tóxicas. Ese problema está llevando ya a un problema irreversible. El vehículo eléctrico ofrece ahí una solución ambientalmente óptima. Siempre y cuando la carga de electricidad que se le pone al coche sea una energía también verde o renovable. Es decir, que no haya sido producida en una central termoeléctrica utilizando gasoil o gas, sino por ejemplo con molinos eólicos, con paneles solares, o mareomotriz. Precisamente, en Argentina, la generación eléctrica es muy dependiente de los hidrocarburos. El 59% proviene de centrales térmicas, que queman gas, fueloil o gasoil. Un cuarto se genera en hidroeléctricas, el 12% son energías renovables y el 4% con reactores nucleares. Ante el desastre ambiental que hoy vive el planeta se necesitan políticas económicamente sustentables y ecológicamente sostenibles.Con apoyos estatales como subsidies y excensiones impositivas, la empresa de la provincia de Córdoba, Volt Motors, sumó a ingenieros que hace 40 años trabajaban en la industria aeroespacial fabricando misiles y a emprendedores o startups que decidieron pensar cómo iba a ser la electromovilidad del futuro. Y en la provincia de San Luis, la empresa Coradir se hizo famosa con un "citycar” de nombre simpático: el "Tito”. Es una de las marcas que registró más ventas en el sector eléctrico automotor en los últimos meses. Los autos eléctricos ya son una realidad en el mundo y las grandes marcas tienen establecido el plazo para dar fin a los modelos a combustión y migrar todos sus productos a las nuevas tecnologías. En la Argentina, esta tendencia comenzó aunque muy lentamente y todavía falta recorrer un largo camino en el desarrollo de la infraestructura para que se masifiquen.