Economía británica podría reducirse un 5,5 % en diez años por el "brexit”

De acuerdo con un análisis -hecho por la universidad London School of Economics (LSE), el King's College de Londres y el Instituto de Estudios Fiscales-, tanto una salida sin acuerdo como el pacto conseguido por la primera ministra británica, Theresa May, tendrían un impacto negativo en la economía del Reino Unido.

Bajo los planes de la jefa de gobierno, el coste para las finanzas públicas podría ser de hasta el 1,8 % del Producto Interior Bruto (PIB), y de hasta el 3,1 % en un "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), no negociado.

El ingreso per cápita, señala el informe difundido por el grupo de investigación "The UK in a Changing Europe" (El Reino Unido en una Europa cambiante), bajaría más de un 1,5 % con el acuerdo aprobado por los 27 el pasado domingo en Bruselas y casi un 3,5 % si éste finalmente no sale adelante por el rechazo parlamentario. (efe)

