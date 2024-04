Eclipse solar 2024: ¿cuándo será, dónde verlo y qué esperar?

El próximo lunes 8 de abril, un espectacular eclipse solar total oscurecerá el cielo de Norteamérica, trazando su camino desde las costas de México hasta Canadá, pasando por Estados Unidos. Este fenómeno celeste, donde la luna se interpone entre la Tierra y el sol, promete ser un espectáculo visual sin igual.

El eclipse dará inicio sobre el vasto Pacífico Sur, y se prevé que toque tierra en la costa pacífica de México alrededor de las 11:07 a.m. (hora del Pacífico), para luego hacer su entrada en Estados Unidos a través de Texas. Desde ahí, la sombra de la luna cruzará estados como Oklahoma, Arkansas y Missouri, rozará Tennessee, seguirá por Illinois, Kentucky, y más, hasta despedirse en la costa atlántica de Terranova, Canadá, alrededor de las 5:16 p.m. (hora de Terranova). Los afortunados en los 48 estados contiguos de EE. UU. podrán disfrutar, al menos, de un eclipse parcial.

Los mejores lugares para ver el eclipse

Algunas grandes ciudades y sus áreas metropolitanas se encuentran dentro o cerca de la trayectoria de la totalidad. Algunas de ellas son: Mazatlán y Torreón en México; San Antonio, Austin, Waco, Fort Worth y Dallas en Texas; Little Rock en Arkansas; San Luis en Misuri; Louisville en Kentucky; Indianápolis en Indiana; Dayton, Columbus, Toledo y Cleveland en Ohio; Detroit en Michigan; Erie en Pensilvania; Búfalo, Rochester y Siracusa en Nueva York; y Hamilton, Toronto y Montreal en Canadá.

¿Habrá cielos despejados el lunes?

La expectativa por el eclipse solar total de este lunes se ve nublada literalmente por la incertidumbre meteorológica. Las previsiones apuntan a nubosidad en gran parte de la ruta del eclipse, que se extiende desde México y Texas hasta Maine y Canadá, debido a tormentas en el centro de EE. UU. Aunque el noreste del país y algunas áreas de Arkansas, Misuri, e Illinois podrían disfrutar de cielos despejados, otras zonas como Ohio, Pensilvania, Nueva York, Texas y México enfrentan pronósticos más inciertos. Los expertos recalcan que aún es temprano para certezas, y las actualizaciones se darán hasta el día del evento.

Ver el eclipse solar total por Internet

Los espectadores del eclipse (y no espectadores) pueden seguir viendo el eclipse solar total por Internet. La NASA retransmitirá vistas del Sol desde telescopios y en NASA TV a partir de la 1 p.m. EDT. Los periodistas de Associated Press también cubrirán en directo el eclipse desde el otro lado de la trayectoria, a partir de las 10 a.m. EDT, con vistas desde Mazatlán (México) y otros lugares. El museo Exploratorium, Time and Date y Slooh también retransmitirán vistas del día del eclipse.

Oscurecimiento completo del sol

Este eclipse no solo se distingue por su trayectoria, sino también por su amplitud. Será más ancho que el eclipse de 2017, cubriendo un camino de entre 108 y 122 millas de ancho, lo que significa que abarcará más territorio y será visible para más personas. Durante el eclipse, los espectadores podrán disfrutar de varias fases fascinantes, desde la aparición de las cuentas de Baily hasta el impresionante anillo de diamante, seguido por la totalidad.

Diferente a los eclipses solares anulares, donde la luna deja un "anillo de fuego" visible al no cubrir completamente el sol, este eclipse solar total promete un oscurecimiento completo del sol por un breve período. Y es que el tamaño y la distancia entre la Tierra, la luna y el sol se alinean de tal manera que, a pesar de sus diferencias de tamaño, la luna puede cubrir completamente al sol, ofreciendo un espectáculo único.

Futuros eclipses

Según la NASA, en los próximos meses y años habrá más eclipses en distintas partes del mundo.

El 2 de octubre de este año se producirá un eclipse solar anular, visible en Sudamérica, con un eclipse parcial visible en Sudamérica, la Antártida, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico y Norteamérica.

El 29 de marzo de 2025 se producirá un eclipse solar parcial, visible en Europa, Asia, África, Norteamérica, Sudamérica, el océano Atlántico y el océano Ártico.

El 21 de septiembre de 2025 se producirá un eclipse parcial de Sol, visible en Australia, la Antártida, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico.

El 17 de febrero de 2026 se producirá un eclipse solar anular, visible en la Antártida, con un eclipse parcial visible en la Antártida, África, Sudamérica, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico y el Océano Índico.

El próximo eclipse total de Sol se producirá el 12 de agosto de 2026, visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña parte de Portugal, con un eclipse parcial visible en Europa, África, Norteamérica, el Océano Atlántico, el Océano Ártico y el Océano Pacífico.

