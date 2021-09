Ebrahim Raisi: "El sistema hegemónico de Estados Unidos ha fracasado y no tiene credibilidad"

"El sistema hegemónico de Estados Unidos no tiene credibilidad, ni dentro ni fuera del país", aseguró Ebrahim Raisi en un discurso en video este martes (21.09.2021) ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que se refirió al asalto al Capitolio en enero y a la retirada estadounidense de Afganistán. "Hoy, Estados Unidos no puede salir de Irak y de Afganistán, sino que es expulsado", afirmó Raisi, insistiendo en que al mundo no le importa ni el "Estados Unidos primero" ni el "Estados Unidos de vuelta", en referencia a los lemas de cara al exterior de los Gobiernos de Donald Trump y de Joe Biden, respectivamente.

El nuevo líder iraní arremetió además contra las sanciones estadounidenses contra su país, a las que definió como "un nuevo tipo de guerra", subrayando que en un momento de pandemia como el actual suponen un crimen contra la humanidad. Sobre el acuerdo nuclear de 2015, roto tras la retirada de Estados Unidos, Raisi criticó que Washington siga apostando por una estrategia de "presión máxima" en vez de retirar las sanciones, como debería haber hecho.

Según dijo, tras lo ocurrido, Irán ya no confía "en las promesas hechas por el Gobierno de Estados Unidos", pero sí está abierto a conversaciones que tengan como resultado final "el levantamiento de todas las sanciones". Precisamente hoy, el Ministerio de Exteriores de Irán anunció que las negociaciones para rescatar el acuerdo nuclear se reanudarán en Viena "durante las próximas semanas". Y Biden durante su discurso en la ONU, pocas horas antes del de Raisi, dijo estar dispuesto a volver a las condiciones del acuerdo nuclear "si Irán hace lo mismo", aunque insistió en que "Estados Unidos sigue comprometido a evitar que Irán obtenga un arma nuclear".

Aunque Raisi no ha viajado a Nueva York para participar en las reuniones de la Asamblea General de la ONU, sí lo ha hecho su ministro de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, que tiene previsto entrevistarse con el jefe de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que coordina las negociaciones, y con sus homólogos del resto de países firmantes.

El objetivo de las negociaciones es que los iraníes y los estadounidenses vuelvan de forma simultánea al pacto, conocido como JCPOA en sus siglas en inglés, que ha mantenido hasta ahora a Irán alejado de una bomba atómica. En su discurso, Raisi insistió en que Irán considera la producción de armas nucleares como algo prohibido por los decretos religiosos y que no tiene cabida en su política de defensa.

lgc (efe/ap)