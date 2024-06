DW verifica: 3 noticias falsas virales sobre la Eurocopa

24 países europeos competirán en la Eurocopa 2024 y se espera una afluencia de 650.000 aficionados extranjeros a Alemania. Será un acontecimiento único, pero puede convertirse en pesadilla para los que caigan en las mentiras y estafas que circulan en internet. Por ejemplo, que quienes usen camisetas falsificadas podrán ser multados en virtud de una supuesta "ley específica alemana" para combatir la propagación de productos de piratería. Aquí comprobamos la veracidad de las afirmaciones más virales de las últimas semanas sobre el evento.

¿Recibirá una multa de 5.000 euros por llevar una camiseta falsificada?

Afirmación: Un usuario de Tik Tok publicó un video en el que sugiere que los fans ingleses podrían enfrentarse a multas considerables si se les sorprende llevando camisetas falsas. El video afirma: "Pueden realizar controles aleatorios durante el torneo, incluso si estás en el estadio. Si creen que estás llevando una camiseta falsa, te pueden multar con hasta 4000 libras”.

Los aficionados al fútbol no serán multados si llevan una camiseta falsificada en la Eurocopa 2024. Imagen: Pool via REUTERS

Algunos medios de comunicación, como la reputada página web de fútbol goal.com y el diario inglés Daily Star , cayeron en la trampa y repitieron la afirmación.

DW verifica: Falso.

Los fans que tengan camisetas "pirateadas" para uso privado no tendrán de qué preocuparse. Yvonne Schamber, vocera de la aduana alemana, confirma a DW: "La administración de aduanas no posee información alguna relacionada con supuestas multas por llevar camisetas falsas”.

Las personas procedentes de fuera de la UE pueden importar productos para uso privado, siempre que se mantengan dentro de los límites de importación de mercancías originarias de terceros países. "En los viajes dentro del territorio de la UE, no existen restricciones aduaneras para los particulares con respecto al transporte de objetos privados”, dice la portavoz.

¿Se pueden comprar entradas en sitios web de terceros?

Afirmación: Las entradas para el torneo están oficialmente agotadas. Sin embargo, se están ofreciendo entradas en mercados web, como eBay, a precios astronómicos.

DW verifica: Falso.

Se anunciaron reglas estrictas para la venta de las entradas con el fin de prevenir posibles estafas. Solo pueden comprarse entradas en la página oficial de la UEFA. La organización no permite la reventa (fuera de los canales oficiales), ni regalar ni subastar entradas. También advirtió que "las entradas compradas de terceros pueden ser fraudulentas”.

Incluso si son originales, sus dueños podrían acabar siendo rechazados a las puertas del estadio. Iwona Husemann, experta de derechos del consumidor, señaló al canal de TV alemán ZDF: "No hay garantía que este tipo de billetes permitirá la admisión, porque UEFA se reserva el derecho de invalidar entradas que no se hayan vendido por canales oficiales”.

La UEFA impuso normas estrictas para la venta de las entradas con el fin de evitar posibles estafas. Imagen: Juergen Engler/nordphoto GmbH/picture alliance

Eso no significa que la reventa sea ilegal o imposible en absoluto. Podrá revender sus entradas utilizando canales oficiales de la UEFA, tras lo cual aparecerán en la plataforma oficial.

También cabe destacar que en la Eurocopa 2024 no habrá entradas en papel, sólo las de la aplicación móvil serán válidas. No se podrán imprimir ni descargar como archivo PDF; tampoco se aceptarán capturas de pantalla. Si alguien no puede asistir a un partido por razones imprevistas, podrá transferir su entrada a un familiar o un amigo exclusivamente mediante la aplicación oficial de la UEFA. Este tipo de transferencias solo estarán disponibles cuando se acerque el partido.

¿Cualquiera podrá asistir al evento como voluntario?

Afirmación: Se realizaron varias solicitudes de visados en distintos países para asistir a la Eurocopa 2024 como voluntario, pero ¿es cierto que cualquiera podrá trabajar como voluntario en los partidos?

DW verifica: Falso.

El proceso de selección de los más de 16.000 voluntarios que ayudarán con la acreditación, zonas de fans y asuntos relacionados con las entradas ya se cerró en diciembre de 2023. Aunque estuviera abierto a personas de todo el mundo, se anunció también que no habría reembolsos de gastos de visados, transporte y alojamiento durante los partidos en Alemania.

El proceso de selección de los 16.000 voluntarios que ayudarán en la Eurocopa 2024 ya se cerró en diciembre de 2023. Imagen: Robin Rudel/picture alliance

No cabe duda de que la Eurocopa 2024 será una experiencia inolvidable. La clave es mantenerse informado para poder identificar las falsas noticias y así disfrutar al máximo.

