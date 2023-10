DW verifica: noticias falsas sobre la explosión en hospital

En redes circulan muchas teorías sobre la trágica explosión en el hospital de Al Ahli. De momento, solo se sabe con certeza que en la noche del martes (17.10.2023) un misil o una parte de un misil impactó en las instalaciones del hospital en Gaza.

También para el equipo de verificación de hechos de DW es imposible juzgar qué lado tiene razón. De ahí que nos limitemos a comprobar algunas de las supuestas pruebas.

Afirmación: El Ejército israelí se habría vanagloriado de haber bombardeado el hospital en Gaza porque, a raíz de la falta de equipamiento médico, los pacientes no hubieran sobrevivido de cualquier manera.

A diferencia de lo que se afirma en redes, la página de Facebook que se ve en esta captura de pantalla no pertence a las Fuerzas de Defensa de Israel. Imagen: X

DW verifica: falso

Como "prueba" circula en Internet una captura de pantalla de una página de Facebook en árabe, que supuestamente pertenece a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés).

En la imagen, que ya habría sido borrada, se puede leer que a raíz de la falta de equipamiento y personal médico se habría tomado la decisión de bombardear el hospital bautista en Gaza y "darles la muerte a través de la eutanasia".

La captura de pantalla fue vista cientos de miles de veces y compartida en cuentas como la de la agencia de noticias palestina Quds News en la red X.

Desde 2011, las Fuerzas de Defensa de Israel realmente manejan páginas de Facebook en hebreo, inglés e, incluso, una en árabe. Todas llevan la marca de verificación blanca sobre un fondo azul, que muestra que se trata de una cuenta oficial.

Sin embargo, la página de Facebook donde supuestamente se publicó la captura de pantalla no lleva ese sello y la cuenta corre bajo un nombre que no es el oficial. Un portavoz de las IDF confirmó al portal "Check your Facts", miembro de la Red Internacional de Verificación de Hechos, que la cuenta no pertenece a las fuerzas armadas de Israel.

¿Demuestran videos el origen del misil?

En base a diferentes videos, incontables usuarios y usuarias intentan comprobar si la explosión fue producto de un ataque planeado o de un misil fallido. No obstante, puesto que el impacto en el hospital tuvo lugar en la oscuridad de la noche en ningún video es posible reconocer qué es lo que impacta exactamente y produce la explosión. De ahí que algunas personas argumenten en base a la trayectoria del misil.

Es difícil verificar qué videos son auténticos. Pero este video ampliamente compartido no permite esclarecer los sucesos del martes.

Ya en agosoto de 2022, el impacto de este misil fue ampliamente compartido en redes sociales. Imagen: X

Afirmación: En uno de los videos que supuestamente muestran el impacto se puede apreciar un misil que sigue una trayectoria en forma de un arco amplio, más bien horizontal, antes de impactar. En Internet se afirma que este video, de seis segundos de duración, muestra cómo el hospital es alcanzado por un misil fallido de Hamás. Tan solo un tuit que sostiene esto fue visto más de 400.000 veces; otro, casi idéntico, casi 90.000 veces.

DW verifica: falso

El video definitivamente no tiene nada que ver con la explosión del martes pasado en el hospital Al Ahli. Ya en 2022 había sido compartido en numerosas cuentas de redes sociales, como Tiktok, como pudimos comprobar con ayuda de la búsqueda inversa de imágenes.

Supuestos testigos de Al Jazeera

La emisora qatarí Al Jazeera fue uno de los primeros medios que reportaron sobre la explosión, y, al principio, informaron que se trataba de un bombardeo israelí, citando autoridades oficiales en Gaza. También agencias occidentales responsabilizaron primero a Israel. Conforme fue avanzando la cobertura de la tragedia, Al Jazeera, Reuters y otros medios aclararon que no se sabía quién había lanzado el misil y citaron a Hamás e Israel, que se culpan mutuamente de la explosión.

Afirmación: Poco tiempo después del impacto, una supuesta reportera de Al Jazeera acusó a su propia emisora de mentir y afirmó haber reconocido un misil Ayyash 250 de Hamás.

Este perfil en la red social X, que ya ha sido borrado, probablemente era la cuenta de un trol. Imagen: X

DW verifica: falso

Esta afirmación viene de una cuenta de la red X con el nombre de perfil de Farida Khan. No obstante, en la noche del martes al miércoles, esta cuenta fue borrada. Una versión archivada muestra que el perfil apenas había sido creado en septiembre de 2023 y que, en las pocas semanas de su existencia, publicó más de 5.000 posts. Este es un comportamiento típico de las cuentas de troles.

En el momento en el que el último tuit sobre la explosión en el hospital de Al Ahli se archivó, cerca de tres horas después de su publicación ya había sido visto más de 210.000 veces. Al poco tiempo, Al Jazeera publicó una rectificación en X y explicó: "Esta cuenta no tiene relación alguna con Al Jazeera, sus puntos de vista o contenidos".

(vt/ers)