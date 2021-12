DW verifica: no hay un plan secreto tras la variante ómicron

Ya en el verano de 2021, circulaban por redes sociales capturas de pantalla de un calendario supuestamente secreto de aparición de variantes del coronavirus. Ahora se están volviendo nuevamente virales y son publicadas y compartidas una y otra vez por numerosas cuentas.

Según algunas personas, la lista que se muestra en las capturas de pantalla demostraría que la pandemia de coronavirus fue "agendada" por instituciones poderosas.

Afirmación:

"Apareció una nueva variante llamada ómicron. 'Ellos" han adelantado su plan, en realidad estaba previsto para mayo de 2022 (...), qué farsa", escribe un usuario.

Otro usuario regaña: "¡¡¡Ómicron es una fake!!! Ya se filtró el 6 de agosto que estaba prevista para mayo de 2022".

"Ómicron estaba agendada, todo está planeado", concluye otro usuario.

Y, junto con la captura de pantalla, otro advierte: "Estas son las variantes planificadas de COVID-19 (...), no seas estúpido, te están manipulando".

DW verifica: incorrecto

Solo la lista en sí es manipulable, porque es falsa. Según nuestras investigaciones, la lista no tiene ninguna relación con las organizaciones nombradas en ella y las "fechas de inicio" de las variantes que aparecen en ella no coinciden con las respectivas primeras apariciones de las variantes del coronavirus conocidas hasta ahora. Por ejemplo, la variante delta, actualmente muy extendida, no apareció por primera vez en junio de 2021, como se afirma ese calendario, sino en octubre de 2020. Además, las variantes del virus surgen de forma natural y no pueden planificarse.

DW pidió una declaración a las cuatro organizaciones mencionadas en la supuesta lista de variantes. Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que éste "no es un documento de la OMS" y que no se pueden predecir las variantes del virus. "No hay ninguna conexión entre nosotros y este gráfico falso", aclaró también una portavoz del Foro Económico Mundial, mientras que la Fundación Bill y Melinda Gates fue breve y directa: "Esta afirmación es falsa". Y una portavoz de la Universidad estadounidense Johns Hopkins dejó claro: "Estas afirmaciones ya han sido tachadas de claramente falsas y la Universidad Johns Hopkins no tiene nada que ver con la difusión de esta desinformación."

La lista falsa circula desde julio

De hecho, la lista ya fue catalogada como información falsa en verano y, sin embargo, ha sido publicada y compartida cientos de veces desde entonces. Por lo que sabemos, la primera versión apareció en Twitter el 8 de julio de 2021. Rápidamente, la lista se convirtió en una supuesta prueba de que la pandemia estaba planeada.

Con la aparición de la variante ómicron, la lista disfrutó de una nueva ola de difusión y publicidad. Y muchos usuarios vieron la "predicción" de ómicron como la prueba definitiva de la autenticidad de la lista de variantes supuestamente secretas.

En cualquier caso, el orden de las designaciones de las variantes del virus no requiere habilidades de clarividencia. El 31 de mayo, la OMS presentó una nomenclatura para las variantes del virus SARS-CoV-2. De acuerdo con la nomenclatura, las "variantes preocupantes" emergentes deben llevar el nombre de letras consecutivas del alfabeto griego. Sin embargo, la OMS se saltó las letras griegas Ny (según la tabla "Nu") y Xi (según la tabla "Ksi") y lo justificó diciendo que Nu sonaba demasiado como el inglés "new" y que, por tanto, podía ser malinterpretado y, en el caso de "Xi", que se trataba de un nombre común en China y que ningún grupo regional o étnico debería sentirse ofendido por el nombre de una variante del coronavirus.

No es la primera falsedad sobre un presunto plan pandémico

Y esta es otra razón por la que el calendario de variantes es falso: las variantes de los virus se producen de forma natural y no se pueden planificar en absoluto. Los virus mutan permanentemente y, según el estado actual de la investigación, de forma imprevisible, como en el caso del SARS-CoV-2.

Esto ocurre durante la replicación del material genético del virus y representa, por así decirlo, un error de copia. Y ocurre a menudo: según el ministerio de Sanidad alemán, actualmente se conocen unas 1.500 variantes diferentes del SARS-CoV-2, cinco de las cuales están catalogadas por la OMS como "preocupantes".

Además, no es la primera desinformación sobre un supuesto "plan" secreto detrás de la pandemia: entre otros, el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como el gobierno alemán, ya han sido acusados de planificar el estallido y las consecuencias de la pandemia, ambas cosas claramente falsas y sin fundamento.

