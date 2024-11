Las mentiras de Elon Musk sobre las elecciones en EE. UU.

La manera en que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, se ha involucrado en la política estadounidense muestra cómo los multimillonarios que controlan las redes sociales pueden influir en la opinión pública y, potencialmente, también en las elecciones.

"Desde que Elon Musk se hizo cargo de X, la plataforma se ha convertido en un infierno de odio y desinformación, gran parte de la cual procede del propio Musk”, declaró a DW Imran Ahmed, director del Centro para la lucha contra el odio digital (CCDH, por sus siglas en inglés).

A diferencia de la mayoría de los multimillonarios tecnológicos y donantes políticos, la implicación política de Musk es muy visible y se ha intensificado de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre. Un informe reciente del CCDH reveló que las afirmaciones falsas o engañosas de Musk sobre las elecciones estadounidenses obtuvieron 1.200 millones de visitas entre enero y julio de 2024 en la plataforma de medios sociales X (antes Twitter), de la que es propietario.

El papel de Musk como fuente de desinformación va más allá de sus propias publicaciones. Con frecuencia retuitea o participa en afirmaciones falsas, engañosas, o en teorías conspirativas, y su participación da a estas publicaciones un alcance inmenso.

He aquí dos ejemplos de cómo Musk está difundiendo afirmaciones falsas antes de las elecciones estadounidenses.

1: Falsas narrativas sobre el voto de los inmigrantes

Afirmación: En julio, el presidente republicano de la Cámara de Representantes de EE. UU., Mike Johnson, sugirió que los demócratas "quieren convertir a los extranjeros ilegales en votantes”. Musk retuiteó esta afirmación, añadiendo que "el objetivo todo el tiempo ha sido importar tantos votantes ilegales como sea posible”, dando a entender que los inmigrantes están siendo traídos al país para apoyar a los demócratas. El post ha recibido más de 45 millones de visitas.

DW-Verifica: Falso

Sólo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones federales. "Los no ciudadanos, incluidos los residentes legales permanentes, no pueden votar en las elecciones federales, estatales, y en la mayoría de las locales”, explican en USA.gov, un sitio web oficial del gobierno estadounidense. La ley federal prohíbe terminantemente que los no ciudadanos voten en las elecciones presidenciales estadounidenses.

Musk ha apoyado abiertamente a Donald Trump durante la campaña presidencial 2024. Imagen: Kevin Dietsch/Getty Images

Musk también ha declarado que, con la ayuda de una aplicación, se tarda "menos de cinco minutos y sin documentación” en ser aprobado como inmigrante ilegal y volar a Estados Unidos a expensas de los contribuyentes estadounidenses. Musk publicó un video en el que se afirmaba que, con la aplicación CBP One, podían entrar en Estados Unidos un número ilimitado de extranjeros. La aplicación fue desarrollada por la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU. y se utiliza para programar citas para la tramitación de asilo. Sin embargo, el simple registro en la aplicación no garantiza la entrada en Estados Unidos. Las personas que desean solicitar asilo en EE. UU. deben hacerlo de manera física en el lugar.

Aun así, la publicación de Musk fue vista casi 20 millones de veces y compartida decenas de miles de veces.

2: Publicar fotos falsas de Kamala Harris

Afirmación: A principios de septiembre, Musk publicó una imagen en la que se veía a la candidata demócrata Kamala Harris vestida con un traje comunista rojo y una hoz y un martillo en el sombrero, con el pie de foto: "Kamala jura que será una dictadora comunista desde el primer día. ¿Puedes creer que lleve ese traje?”. Este post se hizo rápidamente viral, alcanzando más de 80 millones de visitas.

DW-Verifica: Falso.

Esta no es una imagen real de Harris. La foto fue generada por inteligencia artificial, como revela la nitidez de la imagen de Harris sobre un fondo borroso y los colores inusualmente brillantes. Una herramienta avanzada de detección de imágenes por IA como truemedia.org encuentra "pruebas sustanciales de manipulación”.

Musk publicó en septiembre esta foto falsa de Kamala Harris generada por inteligencia artificial. Imagen: X/@elonmusk

Sander van der Linden, profesor de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y autor de "A prueba de tontos: por qué la desinformación infecta nuestras mentes y cómo crear inmunidad” (en original: "Foolproof: Why Misinformation Infects Our Minds and How to Build Immunity"), declaró a DW que la desinformación erosiona la calidad del discurso democrático, disminuye la confianza en el proceso y los resultados electorales "y para algunas personas puede incluso cambiar su forma de votar”.

Con un patrimonio neto de alrededor de los 260.000 millones de dólares, Musk es la persona más rica del mundo, lo que lo convierte en un influyente único. Tiene una gran presencia en las redes sociales, con más de 200 millones de seguidores.

Desde que adquirió Twitter hace dos años y lo rebautizó como X, Musk ha hecho cosas como restablecer la cuenta del expresidente Donald Trump, que fue suspendida a raíz de sus polémicas publicaciones tras las últimas elecciones presidenciales de 2020, que perdió. Trump tiene más de 92 millones de seguidores en X, y menos de 8 millones en su propia plataforma de redes sociales Truth Social.

¿Qué motiva a Musk?

Musk y Trump tienen una relación compleja. Durante la campaña de Trump de 2016, Musk cuestionó públicamente la idoneidad de Trump para el cargo. Más tarde, Trump nombró a Musk miembro de su consejo asesor, un puesto que Musk acabó abandonando por desacuerdos políticos.

Van der Linden, de la Universidad de Cambridge, piensa que Musk cree que una victoria de Trump sería beneficiosa para sus negocios. Podría incluir "potencialmente más contratos de la NASA para SpaceX, más contratos federales para Starlink, y libertad de acción para dirigir X como quiera sin la supervisión gubernamental de las empresas de medios sociales”, dijo.

Michael Schlegel, de BR24, ha contribuido a este artículo.

(md/cp)