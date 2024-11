DW verifica: ¿amenaza Putin con utilizar armas nucleares?

Según informaciones aparecidas en los medios de comunicación, el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, ha autorizado a Ucrania a desplegar misiles ATACMS (abreviatura de Army Tactical Missile System) contra objetivos situados en el interior del territorio ruso.

Estos misiles tienen un alcance de unos 300 kilómetros y serían utilizados por las fuerzas armadas ucranianas para defenderse de las tropas rusas y norcoreanas en la región fronteriza de Kursk, al oeste de Rusia.

Aunque el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos aún no han confirmado las informaciones, ya circulan por las redes sociales varios videos con declaraciones de Putin, supuestamente en respuesta directa al anuncio de Biden.

Afirmación: "NOTICIA: Vladimir Putin acaba de anunciar el uso de ARMAS NUCLEARES si se dispara un misil o un dron contra Rusia o si estas armas alcanzan territorio ruso”, afirma un usuario de X en un post que ya ha sido visto casi cinco millones de veces y compartido más de 10.000 veces. Y comparte un video de la cadena estatal rusa RT -prohibida en la UE-, con una aparición de Vladimir Putin.

DW Verifica: engañoso.

Una búsqueda inversa de imágenes revela que el video y la declaración de Putin no se hicieron en respuesta a la reciente decisión de Biden sobre los misiles. El informe de RT publicado es de hace casi dos meses y muestra un extracto de la reunión de la Comisión Permanente Rusa del Consejo de Seguridad sobre Disuasión Nuclear del 25 de septiembre de 2024.

¿Es cierto que Putin amenaza con utilizar armas nucleares? Imagen: MAXIM SHIPENKOV via REUTERS

En esta reunión se decidió adaptar la doctrina rusa sobre el uso de armas nucleares, ampliando la lista de amenazas militares contra las que se pueden utilizar armas nucleares como elemento disuasorio.

Putin dijo entonces: "Me gustaría llamar su atención sobre otra cosa: la versión actualizada del documento propone que la agresión contra Rusia por parte de un Estado no poseedor de armas nucleares, pero con la participación o el apoyo de un Estado poseedor de armas nucleares, se considere un ataque conjunto contra la Federación Rusa”.

La posibilidad de un ataque preventivo también se debatió repetidamente en esa reunión. La antigua doctrina sólo autorizaba el uso de armas nucleares como contraataque.

Este video no es el único que circula actualmente en la plataforma X como supuesta reacción de Putin a la decisión de Biden. Por ejemplo, otro video viral publicado en X afirmaba que Putin había dicho que Rusia estaba "ahora oficialmente en guerra con la OTAN”.

Sin embargo, este video con la declaración de Putin también data del 12 de septiembre de 2024, cuando Putin comentó la posible decisión de Occidente de permitir a Ucrania desplegar armas occidentales de mayor alcance en Rusia. El mandatario ruso advirtió de que la aprobación occidental de tal medida significaría "la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra de Ucrania”.

Hasta ahora, no ha habido ninguna reacción del propio Vladimir Putin a la noticia de que Biden haya permitido a Ucrania utilizar armas de largo alcance para defenderse.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, se limitó a remitirse a declaraciones anteriores del líder del Kremlin, incluida la del 12 de septiembre.

El lunes 18 de noviembre, en Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, habló de "un nuevo giro en la espiral de escalada”. También se refirió a la misma declaración de Putin: "Sólo el personal militar de los países de la OTAN puede realmente entrar en tareas de vuelo en estos sistemas de misiles. El personal militar ucraniano no puede hacerlo. Por lo tanto, no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con estas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar o no.”

(md/ms)