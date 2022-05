DW Noticias de audio en Amazon Alexa, Asistente de Google y Siri

“DW” se puede reemplazar por “Deutsche Welle” en los comandos de voz.



Amazon Alexa

Español: "Alexa, ¿cuáles son las noticias (del día)?", "Alexa, pon el resumen de noticias."

Inglés: "Alexa, what's in the news?", "Alexa, play my Flash Briefing",

Alemán: "Alexa, was sind die Nachrichten", „Alexa, Was ist meine tägliche Zusammenfassung?"

Para Amazon Alexa, primero deberá configurar la fuente en la aplicación Alexa en su dispositivo móvil. Las instrucciones se pueden encontrar en esta página como vídeo y galería de fotos.



Apple Siri

Español: "Hola Siri, dame las noticias de DW", "Oye Siri, ¿Cuáles son las noticias de DW?"

Inglés: "Hey Siri, play me the news from DW"; "Hey, Siri, play me the news from Deutsche Welle"; "Hey Siri, play me the news from DW English"



Assistente de Google:

Español: "OK Google, escuchar las noticias de DW.", "OK Google, Ponme las noticias de DW.", "¿Cuáles son las últimas novedades de DW?"

Inglés: "OK Google, open DW News", "OK Google, play DW News"