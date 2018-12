Drones en Gatwick: dos detenidos puestos en libertad

Los dos detenidos el pasado viernes (21.12.2018) en relación con el incidente de los drones en el aeropuerto londinense de Gatwick, han sido descartados como sospechosos. El agente responsable de la investigación, Jason Tingley, señaló este domingo (23.12.2018) que los dos arrestados, un hombre de 47 años y una mujer de 54, han "cooperado" con el cuerpo y "ya no son sospechosos" del incidente de Gatwick. "Es importante recordar que cuando alguien es arrestado en un esfuerzo por avanzar en la investigación no quiere decir que sean culpables", afirmó Tingley, que subrayó que la Policía de Sussex no buscó identificarles públicamente.

Sin embargo, varios medios británicos publicaron los nombres y apellidos de los dos detenidos, así como fotografías personales. La Policía señaló hoy que la investigación continúa para encontrar a los responsables del manejo de los drones, acción que obligó a cerrar el segundo aeropuerto del Reino Unido durante más de un día. El agente pidió la colaboración ciudadana sobre cualquier sospecha o información que pueda servir para esclarecer lo sucedido.

Caos aéreo

El primero de estos vehículos a motor se avistó cerca de la pista de Gatwick el pasado miércoles 19 de diciembre, momento en el que el aeropuerto suspendió toda actividad. La medida de seguridad se alargó hasta el viernes 21 de diciembre, aunque con numerosas cancelaciones y retrasos en los vuelos programados y un nuevo cierre de poco más de hora y media. Las autoridades aeroportuarias, que han trabajado estrechamente con la policía y con el Ejercito británico para solventar el incidente, han contabilizado en 1.000 los vuelos afectados y en más 140.000 los pasajeros.

MS (ape/efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube