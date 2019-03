¿Drones de EE.UU. parten de Ramstein?

Apuntar, clickear, matar. El uso de vehículos aéreos no tripulados, o drones, especialmente los que pueden matar, es desde mucho tiempo controvertido. Un tribunal regional alemán se ocupa ahora de dos demandas relativas a ataques mortales con vehículos aéreos no tripulados estadounidenses. Tres yemenitas han presentado una demanda, al igual que un somalí, contra Alemania. Según sus declaraciones, los demandantes perdieron familiares en ataques con vehículos aéreos no tripulados estadounidenses en sus países de origen. Supuestamente, estos ataques se produjeron a través de la base aérea de Ramstein, por lo que los demandantes consideran que Alemania es corresponsable.

Ramstein es la base aérea estadounidense más grande fuera de Estados Unidos. Más de 54.000 estadounidenses viven en esta comunidad de Renania-Palatinado: militares, familiares, jubilados.

Datos para drones

El problema es que nadie sabe con exactitud lo que realmente pasa dentro de la base. Menos aún sobre una posible coordinación de ataques aéreos no tripulados desde Ramstein. En 2016, el secretario de Estado del ministerio alemán de Asuntos Exteriores, Michael Roth, informó al parlamento alemán de que EE.UU. había comunicado por primera vez que la base de Ramstein se utilizaba para recibir y retransmitir datos para vehículos no tripulados.

Un dron estadounidense aterriza en el aeropuerto de Jalalabad en Afganistán.

Para coordinar y controlar misiones en Pakistán, Afganistán o Yemen, la distancia desde Estados Unidos es demasiado grande. Por eso los estadounidenses usan la base en Alemania para recibir y enviar datos desde EE.UU. a su destino final. Además, el personal estadounidense en Alemania planifica y supervisa las operaciones aéreas y las evalúa.

"Sin conocimiento"

Hasta ese momento, el gobierno alemán siempre insistió en no tener "ningún conocimiento" de las operaciones de Estados Unidos en Ramstein. También en 2016, tanto el secretario de Estado Roth como el portavoz del Gobierno subrayaron que en Ramstein no despegarían ni se dirigirían vehículos no tripulados.

Además, los portavoces se refirieron repetidamente a la garantía de EE.UU. de que las actividades en las propiedades militares estadounidenses en Alemania "tienen lugar conforme a la legislación vigente". Desde entonces, no se ha recibido nueva información sobre este tema.

¿Ayuda que viola el derecho internacional?

Para organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, por otro lado, está claro que el gobierno alemán está apoyando las acciones de Estados Unidos con su conocimiento de la coordinación de los ataques con vehículos no tripulados desde Alemania. "En el contexto del nuevo anuncio del presidente de Estados Unidos, Trump, de seguir ampliando el programa de vehículos no tripulados, este apoyo se está volviendo cada vez más explosivo", afirma una declaración de Amnistía Internacional del año pasado.

Ramstein: la base aérea estadounidense más grande fuera de Estados Unidos.

En 2018, la organización publicó un análisis sobre el papel de países europeos en la guerra de los drones de Estados Unidos. Según el análisis, el gobierno alemán no está haciendo lo suficiente para asegurarse de que la ayuda a los ataques con vehículos no tripulados no viole el derecho internacional.

Los demandantes, que ahora litigan en el Tribunal Superior de Münster, ya habían aspirado a un juicio en 2015. En ese momento, el Tribunal Administrativo de Colonia había dictaminado en primera instancia que el Gobierno Federal no estaba obligado a prohibir a los Estados Unidos el uso de Ramstein para ataques con drones en Yemen.

En ese momento, representantes del ministerio alemán de Defensa declararon que no tenían conocimiento de que la base militar estadounidense estaba siendo utilizada para ataques con vehículos no tripulados. Este mismo argumento probablemente ya no se podrá aplicar después de las revelaciones del año 2016.

(gg)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |