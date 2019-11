Drogadicción: ¿están capacitados los centros de rehabilitación alemanes?

En julio de este año (2019), la policía aduanera de Hamburgo incautó 4,5 toneladas de cocaína. La droga venía envuelta en cartón y plástico, al interior de 200 bolsos deportivos. El contenedor del barco, que se dirigía hacia la ciudad belga de Amberes, debía transportar soja. En total, la policía alemana ya ha confiscado alrededor de 10 toneladas de cocaína, cantidad seis veces mayor de la que se ha encontrado en los últimos cinco años.

"La cocaína en Alemania es, en efecto, un problema. Hay un grupo criminal muy organizado detrás de ello. Yo creo que el mercado europeo ahora se va a inundar. Eso me preocupa mucho”, dice la Comisionada General de Drogas Daniela Ludwig, en una conferencia anual sobre el consumo de drogas en Berlín, que lleva el lema "Adicción en el foco - Autoridades locales comprometidas en terreno”.

Tabaco, alcohol y cannabis

De acuerdo al Gobierno Federal, más de 8 millones de personas en Alemania son adictas, lo que significa que una de cada diez personas tiene dependencia de al menos una droga legal o ilegal. De esas, más de 4 millones fuma tabaco, 1,6 son alcohólicos, 300 mil consumen cannabis y 166 mil opioides, como la heroína y la cocaína. El mayor problema para los centros de rehabilitación son los pacientes alcohólicos, con quienes a pesar de trabajar en conjunto con las comunidades, no suelen terminar con el tratamiento.

La trabajadora social Elke Schulze se preocupa también por el consumo excesivo del alcohol.

Alcohol en masa

La trabajadora social Elke Schulze, quien vive en Uelzen, una ciudad de Baja Sajonia, asegura que las drogas duras no juegan un papel muy grande en su ciudad, pero el alcohol, en cambio, sí es un gran problema. "Aquí no sólo me preocupan los adictos de verdad, sino también los nueve o diez millones de personas que ponen en peligro su salud al beber, que piensan que consumir alcohol no les traerá ningún problema", dice Schulze.

Las diferencias entre el campo y la ciudad

En áreas rurales, las comunidades se preocupan principalmente por los alcohólicos, mientras que en las ciudades grandes se trabaja con las drogas químicas ilegales como la cocaína. Un estudio que analizó los residuos de las aguas residuales de las ciudades europeas, encontró rastros de estupefacientes en ciudades alemanes como como Berlín, Munich, Hamburgo y Dortmund.

Mario P., empleado de un centro de adicción en Hamburgo, trata con un número creciente de personas que no sólo dependen de una droga ilegal, sino de varias al mismo tiempo. "Ya hemos perdido la lucha contra la droga hace mucho tiempo. Una venta legal al menos verificaría los ingredientes, minimizaría las enfermedades infecciosas y desmantelaría las organizaciones de venta ilegal”, explicó.

Partidos políticos alemanes proponen la legalización del cannabis. En Uruguay y los Países Bajos el consumo es legal.

¿Es la legalización una solución?

El Bundestag aún no ha aprobado la legalización de opioides, pero Los Verdes y el partido Linke (Izquierda) se han unido en la campaña "Legalize-it”, para la venta legal de Cannabis a mayores de 18 años. El ministro de Salud Jens Spahn también promovió un "debate sin posturas ideológicas" durante su discurso. Para la Comisaria Federal Ludwig, sin embargo, la legalización enviaría una señal equivocada a la población. "Especialmente entre los jóvenes, ya tenemos el problema de que el cannabis es aceptado, y su consumo puede llevar a psicosis graves", explica.

Buena atención, pero falta prevención

Muchos de los participantes de la conferencia anual llegaron a un mismo consenso: los municipios a menudo carecen de los recursos necesarios para desarrollar programas de prevención. Participantes como Elke Schulze ven oportunidades en la mejora del trabajo en red con la ayuda de la digitalización, por ejemplo, entre el punto de contacto sobre drogas y la policía. En algunos municipios se seguiría evitando el tema de la adicción, pero hay algo en lo que todos están de acuerdo: el silencio no es la solución.

