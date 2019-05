Dos líderes sindicales asesinados durante una manifestación en México

Los líderes sindicales Jesús García -padre de un joven asesinado en abril de 2018- y Roberto Castrejón, se encontraban fuera del Palacio de Gobierno de Cuernavaca cuando un joven abrió fuego contra ellos, según un corresponsal de la AFP que se hallaba en el lugar. El primero murió al llegar al hospital, mientras que Castrejón, que había sido internado, falleció horas más tarde según confirmó su padre, también llamado Roberto Castrejón, representante de una organización de comerciantes, en un video difundido por redes sociales.

En ese mensaje, responsabilizó por el ataque a una organización sindical antagónica. "Esto no es más que obra de ellos; no es la delincuencia organizada", aseguró, culpando directamente al hijo de Bulmaro Hernández Juárez, alias Ben Hur y líder del Nuevo Grupo Sindical, una organización escindida de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que disputa los espacios de comercio en el centro histórico de Cuernavaca. Sin embargo, las autoridades aún no emiten pronunciamiento alguno sobre el posible móvil del ataque.

Los manifestantes, pertenecientes a dicha CTM, la mayor central sindical del país, bloqueaban las calles adyacentes al Palacio de Gobierno, en el zócalo de la ciudad, para exigir que se les incluyera en las conversaciones para regularizar el comercio ambulante en el centro histórico de Cuernavaca. El secretario de Desarrollo Social de Morelos, Gilberto Alcalá, se presentó para pedir que levantaran el bloqueo. En ese momento, un joven vestido de negro llegó con un arma de fuego y disparó inicialmente contra Jesús García, empresario además de líder de los comerciantes. En seguida, el atacante disparó contra Roberto Castrejón, mientras que su hermano Jaciel también resultó herido al tratar de defenderlo.

Un camarógrafo herido

Un video difundido en los medios muestra el momento en que el atacante, tras comenzar a disparar, comienza a correr al ser perseguido por la policía, que finalmente logra capturarlo. Testigos presenciales hablan de un mínimo de cinco disparos. El otro herido es el camarógrafo René Pérez, del medio local La Crónica de Morelos, quien se encontraba en las inmediaciones de la sede del gobierno regional, y fue lesionado en un glúteo por una esquirla.

Después del incidente, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el ingreso a la ciudad de la flamante Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad militarizado creado por iniciativa del mandatario y aprobado por el Congreso en febrero.

La violencia en México alcanzó un nuevo récord de 8.943 asesinatos durante el primer trimestre del año, el primero de López Obrador, quien asumió en diciembre. La cifra resultó casi 10% superior frente al mismo lapso de 2018, según registros oficiales.

