Dos heridos graves tras un ataque de tiburón en Australia

Tiburones: esos grandes bocones

Algunos comen de todo

Es claro que los tiburones no son del todo inofensivos. La mayoría de los ataques a buzos, bañistas o surfeadores corren a cuenta del tiburón tigre. Éste, de hecho, come de todo: tortugas, aves, peces, y también a otros tiburones. Se ha conocido de casos donde su festín consistió en ruedas de auto, placas y otros desechos. No en vano se conoce a este tiburón como el "devorador de basura".