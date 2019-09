Dorian se debilita a categoría 1, pero persiste amenaza

De acuerdo con NHC (siglas en inglés), el ojo de Dorian estaba ubicado 70 kilómetros al este-noreste de Wilmington y 85 kilómetros al suroeste de Cape Lookout, ambos puntos en Carolina del Norte, mientras avanzaba en dirección noreste a 24 kilómetros por hora.

El huracán está barriendo a estas horas la costa de Carolina del Norte y las condiciones de tormenta tropical se expanden en dirección norte con rapidez, según el NHC. La predicción sigue siendo que Dorian podría tocar tierra en las próximas horas en la costa de Carolina del Norte antes de dirigirse por el Atlántico hacia Nueva Inglaterra y Nueva Escocia.

Por el momento, la tormenta no ha tocado tierra en Estados Unidos por lo que no ha causado víctimas mortales ni grandes destrozos, sin embargo, se mantiene la alerta dado que el peligro no ha pasado.

Los estragos

Donde sí causó estragos Dorian fue en las islas del norte del archipiélago de Bahamas, en especial las islas Ábaco y Gran Bahama, sobre las que el ciclón impactó durante el fin de semana con intensidad 5 (la máxima) y se mantuvo durante más de 24 horas en un fenómeno inusual, generando caos y una gran destrucción.

Según el último balance de las autoridades bahameñas, 30 personas fallecieron en esas islas como consecuencia de Dorian, aunque se espera que la cifre aumente a medida que los equipos de emergencia lleguen a nuevas zonas devastadas.

ee (efe/ap)

