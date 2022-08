Un impulso con "Tatort"

Entre los trabajos de Petersen para la serie de culto alemana "Tatort" destaca un episodio de 1977, que fue tan popular que fue llevado al teatro con el título "For Your Love Only". Este capítulo no solo levantó la carrera del director, sino que también impulsó la de la actriz de 16 años Nastassja Kinski, quien interpretó a una estudiante que tiene una aventura con su profesor.