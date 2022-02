++ Doce diplomáticos rusos ante la ONU serán expulsados de Estados Unidos ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

21:45 Expulsión de representantes rusos ante la ONU fue por "espionaje"

"Estos diplomáticos a los que se le pidió su salida de Estados Unidos estaban comprometidos en actividades que no corresponden con sus responsabilidades y obligaciones como diplomáticos", aseguró el lunes el embajador estadounidense adjunto ante Naciones Unidas, Richard Mills, en una reunión del Consejo de Seguridad sobre la invasión rusa a Ucrania, sin precisar si la decisión está relacionada con el conflicto armado.

Según un comunicado estadounidense, esas doce personas son "agentes de inteligencia" que han "abusado sus privilegios de residencia en Estados Unidos al involucrarse en actividades de espionaje que son perjudiciales" para la seguridad nacional del país. "Esta acción lleva varios meses en desarrollo", señaló la portavoz estadounidense, Olivia Dalton, dando a entender que la medida no tiene que ver con la actual situación en Ucrania.

21:39 Seguidores de Navalni llaman a "desobediencia civil" contra guerra en Ucrania

"Debemos mostrar que no apoyamos esta guerra sangrienta. Llamamos a todos los rusos a la desobediencia civil", afirmaron los opositores Iván Zhdánov y Leonid Vólkov, actualmente en el exilio, en un video publicado en Youtube y replicado en la cuenta de Telegram de Navalni.

"Putin le declaró la guerra a Ucrania. Es más, amenaza con armas nucleares a todo el mundo. Además, trata de que todos piensen que Rusia atacó a Ucrania, es decir, nosotros. Pero eso no es así", explicaron los opositores, que llamaron a "no temer y no callar". Zhdánov y Vólkov llamaron a los militares "a no cumplir órdenes criminales".

21:22 La Corte Penal Internacional investigará la guerra en Ucrania

El fiscal del Tribunal de La Haya anunció la apertura "lo antes posible" de una investigación sobre la situación en Ucrania. "Estoy convencido de que existe una base razonable para creer que se han cometido supuestos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania" desde 2014, declaró en un comunicado el fiscal de la CPI, Karim Khan.

21:12 Fondo soberano ruso condena sanciones en su contra

El Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), que desarrolló la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, condenó las sanciones impuestas en su contra tras la invasión rusa de Ucrania, que calificó de injustificadas, y denunció que "dificultan los esfuerzos en la promoción de las vacunas rusas" y son el resultado de la presión de "varias grandes compañías farmacéuticas internacionales".

"El FIDR nunca estuvo involucrado en ninguna actividad política, no interactúa de ninguna manera con Ucrania y sigue las mejores prácticas de inversión del mundo, lo que ha sido reconocido por todos sus socios internacionales" y siempre ha cumplido "a cabalidad las leyes de los países donde realiza sus inversiones", afirmó la entidad en un comunicado. Estas sanciones demuestran que "Estados Unidos ha elegido la vía para destruir el diálogo constructivo entre países."

21:04 Ucrania: Bolsonaro está "mal informado" sobre la guerra

El encargado de negocios de la embajada ucraniana en Brasil, Anatoliy Tkach, dijo que el jefe de Estado brasileño, Jair Bolsonaro, parece "mal informado" sobre la invasión rusa y pidió un mayor apoyo del país suramericano. "Tal vez sería interesante que converse con el presidente ucraniano para tener una visión más objetiva", declaró Tkach a periodistas.

Bolsonaro dijo en una rueda de prensa ayer que Brasil debía mantener la "cautela" y la "neutralidad", consideró "exagerado" calificar de "masacre" lo que ocurre en Ucrania y dijo que los ciudadanos de ese país "tomaron la decisión de entregar su destino a un comediante", en alusión a la antigua profesión del presidente Volodimir Zelenski. Tkach respondió que este "fue democráticamente electo" y que "no importa su profesión anterior", para apuntar que "hoy es el líder de la nación y está encabezando una guerra contra uno de los mayores ejércitos del mundo".

"Hay que tener mucha responsabilidad, porque Brasil tiene negocios, especialmente con Rusia. Brasil depende de los fertilizantes", había dicho Bolsonaro el domingo.

21:00 UE añade a 26 oligarcas, empresarios y periodistas a su lista de sancionados

"Con estas sanciones adicionales, nos dirigimos a todos los que tienen un papel económico significativo en el apoyo al régimen de (el presidente ruso, Vladimir) Putin y se benefician financieramente del sistema. Estas sanciones expondrán la riqueza de la élite de Putin. Quienes permitan la invasión de Ucrania pagarán un precio por su acción", dijo el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicado.

La lista incluye a seis oligarcas,varias personalidades próximas al presidente ruso -incluyendo su portavoz-, y una decena de periodistas. El propio Vladimir Putin y su ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, fueron incluidos en la lista el pasado viernes.

21:00 EE. UU. expulsa a doce diplomáticos rusos ante la ONU

Rusia anunció que Estados Unidos ha declarado persona non grata a doce diplomáticos de su misión ante Naciones Unidas y que les ha dado hasta el 7 de marzo para que salgan del país. El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, dijo que la notificación se recibió hoy mismo y supone una "noticia triste" que muestra que Washington no está respetando los acuerdos con la ONU como país anfitrión de la organización, cuya sede central está en Nueva York.

Preguntado durante una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, no hizo declaraciones sobre el tema porque la noticia estalló cuando ya había comenzado a hablar ante los periodistas y no tenía detalles.

20:42 Croacia, en alerta ante riesgo de conflicto en los Balcanes

"El ejército croata ha elevado su grado de alerta de cara a estos acontecimientos globales y en especial estamos siguiendo todos los acontecimientos en nuestra vecindad", advirtió hoy el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, ante el temor de que la invasión rusa de Ucrania pueda desestabilizar los Balcanes. Según algunos analistas regionales, Rusia podría incitar ahora a sus aliados serbios en Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Kosovo a provocar desordenes.

20:41 Unos 3.000 turistas ucranianos, varados en la República Dominicana

Turistas ucranianos se encuentran varados principalmente en Bávaro y Punta Cana sin posibilidad de regresar a su país al haberse cancelado las conexiones aéreas tras la invasión rusa, dijo este lunes a Efe la cónsul honorífica de Ucrania en el país caribeño, Ilona Oleksandrivna. Unos 1.200 de esos turistas no cuentan con alojamiento, una cifra que se irá incrementando con el avance de los días, cuando se agoten sus reservas de hotel, indicó Oleksandrivna.

20:21 Turquía cierra el Bósforo a todos los buques de guerra

El Gobierno turco anunció este lunes (28.02.2022) que cierra el estrecho del Bósforo al paso de navíos militares de todos los países, aunque aquellos buques que tenga su base en el Mar Negro, como los de Rusia o Ucrania, podrán aún regresar a sus puertos, en aplicación de la Convención de Montreux.

"Estamos decididos a utilizar de forma temporal la autoridad que nos confiere la Convención de Montreux para impedir que la crisis vaya a más", declaró el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Su ministro de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, ya se refirió ayer a la medida, pero en referencia inicialmente solo a los buques rusos o ucranianos.

20:07 El precio del trigo bate récord en Europa

El precio del trigo cerró el lunes con un récord en el mercado europeo, de 322,50 euros por tonelada, impulsado por la guerra en Ucrania. El bloqueo de los puertos de este país, quinto exportador mundial del cereal con más de un 10% de cuota de mercado mundial, explica entre otros factores este nuevo máximo. La escasez de maíz tira también del precio del trigo.

"La exportación está completamente interrumpida" en el país y "por ello, hay que encontrar una alternativa a los 10, 12, 13 millones de toneladas de maíz que están sin exportar en Ucrania", explicó a AFP el especialista Damien Vercambre, del gabinete de corretaje Inter-Courtage.

19:52 Francia traslada su embajada en Ucrania a Leópolis

La embajada de Francia en Ucrania fue transferida de Kiev a Leópolis, en el oeste del país, a causa de los "riesgos y amenazas" que pesan sobre la capital ucraniana tras la invasión rusa, indicó el ministro francés de Relaciones Exteriores en televisión. "El embajador permanece en Ucrania, tanto en apoyo de nuestros conciudadanos como de las autoridades ucranianas", declaró a la cadena BFMTV Jean-Yves Le Drian.

19:46 La bolsa rusa tampoco abrirá el miércoles

La Bolsa de Moscú no operará tampoco mañana miércoles debido al impacto de las sanciones occidentales contra los bancos rusos, la deuda soberana y el Banco Central de Rusia, informó hoy la entidad monetaria en un comunicado. La Bolsa de Moscú ni siquiera llegó a abrir este lunes, porque así lo ordenó el Banco Central.

El BCR, que previamente había dicho que decidirá sobre la reapertura o no del parqué a primera hora del miércoles, tomó finalmente la decisión este mismo martes tras sufrir el rublo una caída de hasta casi un 30% en el mercado Forex, la mayor desde 1993.

19:34 La UE destaca "el impacto enorme" de las sanciones en la economía rusa

Los ministros de las principales economías de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea destacaron este lunes (28.02.2022) "el impacto enorme" de la congelación de los activos del Banco Central ruso decretada el domingo y evaluaron cuáles serán los bancos rusos que se quedarán sin acceso al sistema de transacciones financieras SWIFT.

"Los ministros han subrayado de manera unánime el impacto masivo, sistémico e inmediato de la medida adoptada ayer (domingo) de congelar los activos del Banco Central ruso, unos impactos que se han visto en las tasas de interés, la devaluación del rublo y los mercados bursátiles", indicaron fuentes del Ejecutivo galo tras una reunión por videoconferencia.

Ver el video 01:26 Sanciones empiezan a hundir la economía rusa

19:10 Zelenski pide a Washington una zona de exclusión aérea en Ucrania

En un comunicado enviado al medio estadounidense Axios, Zelenski aseguró que si Occidente decreta una zona de exclusión aérea sobre "partes significativas" del territorio ucraniano, el país podría derrotar a Rusia "con mucha menos sangre". "Ucrania puede vencer al agresor. Lo estamos demostrando al mundo. Pero nuestros aliados también deben hacer su parte", subrayó el mandatario ucraniano. Pero tanto Estados Unidos como la OTAN han descartado el envío de tropas y aviones de combate a Ucrania, que no forma parte de la Alianza Atlántica.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este lunes en entrevista con la cadena MSNBC que la imposición de una zona de exclusión aérea en Ucrania "significaría que el Ejército estadounidense derribara aviones rusos", algo que el presidente Joe Biden "no quiere hacer".

19:00 El Pentágono no ha detectado movimientos nucleares en Rusia

Estados Unidos afirmó que no ha detectado ningún cambio "concreto" en la posición nuclear de Rusia desde que Vladimir Putin puso sus fuerzas disuasorias atómicas en estado de alerta. "Todavía estamos vigilando y siguiendo el tema de muy cerca", dijo a los periodistas un alto funcionario del Pentágono un día después del anuncio del presidente ruso. "No creo que hayamos visto nada concreto como resultado de su decisión. Al menos no por ahora", añadió.

Este funcionario reconoció que era "difícil saber qué había detrás de la orden de Putin". Pero "el mero hecho de mencionar" o "amenazar" con un "uso de las fuerzas nucleares" es "inútil y representa una escalada importante" en la invasión realizada de su vecino Ucrania, lamentó este funcionario, que reafirmó que la OTAN "nunca" ha amenazado a Rusia.

18:59 China en la ONU: "no hay nada que ganar" con una nueva Guerra Fría

"La Guerra Fría ha terminado hace tiempo. La mentalidad de la Guerra Fría basada en la confrontación de bloques debería abandonarse. No hay nada que ganar con el inicio de una Nueva Guerra Fría", aseguró el embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, en la Asamblea General extraordinaria de Naciones Unidas.

En su breve pero contundente discurso, el representante chino dijo que "hay que respetar la soberanía y la integridad de todos los países", así como "el conjunto de los principios de la carta de Naciones Unidas". China, dijo, "seguirá obrando constructivamente para permitir la paz".

18:59 La UEFA rompe con la empresa rusa Gazprom

La UEFA rompió "con efecto inmediato" su colaboración con el gigante ruso Gazprom, uno de sus principales patrocinadores desde 2012, como respuesta a la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, anunció este lunes la confederación europea de fútbol. El contrato estaba estimado en 40 millones de al año, según medios especializados, y cubría la Liga de Campeones, las competiciones internacionales organizadas por la UEFA, así como la Eurocopa-2024 que tendrá lugar en Alemania.

18:53 Rusia es excluida definitivamente del Mundial de fútbol

Rusia fue excluida finalmente del Mundial de fútbol por su organizadora, la FIFA, que anunció hoy la suspensión de las selecciones nacionales y de los clubes rusos "hasta nueva orden", como reacción a la invasión de Ucrania, en un comunicado conjunto con la Confederación europea (UEFA).

Los rusos, anfitriones del último Mundial, en 2018, quedan así descalificados de la repesca que debían disputar a finales de marzo con un billete en juego para Qatar 2022 y su selección femenina no podrá disputar la Eurocopa en Inglaterra en julio. El Spartak de Moscú, último club ruso en competiciones europeas esta temporada, queda también excluido.

18:40 Airbnb ofrece alojamiento gratis para 100.000 refugiados ucranianos

La plataforma de alquileres Airbnb ofreció hoy alojamiento gratuito a corto plazo para 100.000 refugiados de Ucrania en los países vecinos a través de su entidad sin ánimo de lucro dirigida a personas que escapan de crisis en el mundo.

Los directivos de la compañía estadounidense y de su ONG, llamada Airbnb.org, han enviado cartas a los gobiernos de Polonia, Alemania, Hungría y Rumanía, entre otros países europeos, para facilitarles "la acogida de refugiados dentro de sus fronteras", según un comunicado. Algo similar hicieron recientemente dando alojamiento a más de 21.000 refugiados afganos. Airbnb dijo que dará información en los próximos días para los caseros que quieran ayudar a los refugiados ucranianos con estancias gratuitas o descuentos.

18:14 Medio millón de ucranianos ha escapado ya hacia países vecinos

Miles de ucranianos siguen huyendo hacia sus países vecinos del sur y el oeste, con Polonia como el principal receptor. "Más de 500.000 refugiados han huido ya de Ucrania a los países vecinos", anunció alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, lo que supone 132.000 más que la cifra ofrecida ayer.

Ver el video 02:14 El sufrimiento de los civiles en Ucrania

18:08 Italia suministrará material militar a Ucrania

El primer ministro italiano, Mario Draghi, anunció al término del consejo de ministros que su goiberno decidió "la transferencia de medios, material y equipo militar a las autoridades gubernamentales ucranianas" en el marco de un decreto con medidas de emergencia, informó en un comunicado, sin dar detalles sobre la naturaleza y el valor del material que enviará.

18:06 Finlandia suministrará armas a Ucrania

"Finlandia suministrará asistencia militar a Ucrania. Es una decisión histórica para Finlandia", país neutral pero miembro de la UE, anunció la primera ministra Sanna Marin en una rueda de prensa.

17:57 Latinoamérica pide ayuda a la ONU para evacuación

Hasta diecisiete países, la gran mayoría de los que forman parte de Latinoamérica y el Caribe, pidieron este lunes ayuda a Naciones Unidas para evacuar a sus ciudadanos que se encuentran en Ucrania ante la situación de guerra en el país.

En una carta hecha pública por la delegación de la República Dominicana ante la ONU, los países reclamaron los "buenos oficios" del secretario general de la organización, António Guterres, para apoyar los esfuerzos de evacuación de sus nacionales y sus familias.

17:45 El Reino Unido cierras sus puertos a los barcos rusos

El gobierno británico ordenó que se prohíba el acceso a los puertos del Reino Unido a los buques con bandera rusa y aquellos fletados o que sean propiedad de rusos, en reacción a la invasión de Ucrania, anunció el lunes el ministro de Transporte.

"Escribí a todos los puertos británicos para pedirles que no den acceso a ningún navío con pabellón ruso, registrado, poseído, controlado fletado o explotado por rusos", indicó Grant Shapps en Twitter, precisando que se redactará una legislación para formalizar esa prohibición.

17:45 "Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco"

El embajador de Ucrania en Naciones Unidas hizo un llamamiento a la Asamblea General en su discurso. "Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco sobrevivirá. No se hagan ilusiones", dijo, Sergiy Kyslytsya, que leyó también los desgarradores mensajes de un soldado ruso a su madre antes de morir en el frente.

Sergiy Kyslytsya, durante su intervención en Naciones Unidas.

Kyslytsya comparó el conflicto con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y al presidente ruso, Vladímir Putin, con el entonces líder alemán, Adolf Hitler. "El curso de acción de Rusia es muy similar al que sus mentores del Tercer Reich emplearon en tierra ucraniana hace ochenta años.", aseguró. "Esta guerra no ha sido provocada. La eligió alguien que está ahora mismo sentado en un búnker. Sabemos lo que pasó con la persona que estaba en un búnker en Berlín en mayo de 1945", insistió.

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, habló hoy en la Asamblea inmediatamente después de su homólogo ucraniano e insistió en la versión de Moscú, que defiende que no está llevando a cabo una guerra contra el país vecino, sino tratando de pacificar un conflicto --el del este de Ucrania-- que dura ya años.

17:30 Rusia y Ucrania prevén "segunda ronda" de negociaciones

Los negociadores rusos y ucranianos vuelven a sus respectivos países después de reunirse en suelo Bielorruso junto a la frontera. Ambas delegaciones se reunieron en primer contacto desde el inicio de la invasión de tropas rusas, que continúan con su ofensiva a pesar del pedido del presidente ucraniano Volodimir Zelenski de un alto el fuego "inmediato".

Las negociaciones en la región de Gómel para buscar un cese de hostilidades han terminado después de cinco horas de conversaciones, informó Leonid Slutski, uno de los miembros de la delegación rusa. "La siguiente reunión tendrá lugar en los próximos días, dijo Slutski, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma, a la televisión pública rusa.

"Las partes han esbozado unos temas prioritarios sobre los que se vislumbran ciertos avances", dijo el asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Majaíl Podolyak, en un vídeo difundido en Telegram.

17:06 Rusia prohíbe a sus residentes transferir divisas al extranjero

Epresidente ruso, Vladimir Putin, decretó este lunes varias medidas para contrarrestar la caída del valor del rublo, tras las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania, incluida la prohibición de los residentes en Rusia de transferir divisas al extranjero, anunció el Kremlin. Además de esta medida, los exportadores rusos también se verán obligados a convertir en rublos el 80% de sus ingresos obtenidos en monedas extranjeras desde el 1 de enero de 2022.

17:05 Londres congelará los activos de todos los bancos rusos

"Llevaremos a cabo una congelación total de activos de todos los bancos rusos en los próximos días, tratando de coordinarnos con nuestros aliados", dijo la ministra de Exteriores británica, Liz Truss, en el Parlamento. La medida refuerza sus sanciones hacia el sector financiero de ese país en reacción a la invasión de Ucrania, informó la jefa de la diplomacia británica.

17:05 Zelenski firma la solicitud para la entrada de Ucrania en la Unión Europea

El presidente de Ucrania puso hoy su firma en la solicitud para la entrada del país en la Unión Europea. "Es un momento histórico", dice un mensaje de la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) en Telegram, donde también se puede ver al mandatario ucraniano en el momento de la firma del documento.

17:04 Putin exige reconocimiento de Crimea y desmilitarización de Ucrania

El presidente ruso exigió a su homólogo francés la desmilitarización de Ucrania como condiciones para terminar la guerra en ese país. Putin pidió también "el reconocimiento de la soberanía rusa de Crimea y la desmilitarización y la 'desnazificación' del Estado ucraniano y la promesa de su estatuto neutro" como condiciones preliminares a una resolución del conflicto, indicó el Kremlin en un comunicado tras la conversación telefónica entre ambos mandatarios.

17:00 Hungría no permitirá el envío de armas a Ucrania por su territorio

"Hungría no enviará soldados ni armas a Ucrania, y tampoco permitirá que se transporten armas letales a través del país", dijo el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, en un comunicado. Hungría, vecino de Ucrania, no quiere involucrarse en la guerra para evitar el peligro de que los húngaros étnicos de la región ucraniana de Transcarpatia se conviertan blanco de acciones militares.

El Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán es uno de los mejores aliados de Moscú dentro de la Unión Europea, aunque en los últimos días ha condenado el ataque ruso contra Ucrania.

16:54 La FIFA anunciará exclusión de Rusia del Qatar 2022

La FIFA anunciará la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022 tras la recomendación hecha hoy por el COI a las federaciones y a los organizadores de competiciones para que "no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos" en ninguna de ellas.

16:45 Al menos 250.000 personas se manifiestan en Colonia

Cerca de 250.000 personas desfilaron en la ciudad renana de Colonia, al oeste de Alemania, en solidaridad con Ucrania, según cifró la policía, en una marcha que sustituyó a la del tradicional lunes de carnaval, anulado por la pandemia de COVID-19. Tras la invasión de Rusia el jueves, los organizadores del tradicional desfile callejero del carnaval de Colonia llamaron a desfilar por la paz en Ucrania.

16:45 El Gobierno argentino condena la "invasión" rusa

El Gobierno argentino condenó este lunes por primera vez la "invasión" rusa de Ucrania y reiteró su apuesta por la negociación, el diálogo y el multilateralismo como la única "forma de convivencia internacional", en un contexto de fuertes críticas de la oposición debido a la postura argentina ante este conflicto.

En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el canciller argentino, Santiago Cafiero, señaló que todas las guerras preventivas "son condenables", puesto que "no son lícitas". "Para discutir está la diplomacia. La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares en su territorio", aseveró el jefe de la diplomacia de Argentina, país que ejerce la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Cafiero matizó que la comunidad internacional "no tiene derecho a condenar la preocupación de ningún Estado sobre su seguridad", así como tampoco las eventuales denuncias "por el supuesto incumplimiento de acuerdos preexistentes".

16:33 Borrell: la invasión rusa se torna "cada vez más brutal"

"La campaña militar rusa se torna cada día más brutal y las fuerzas ucranianas responden con coraje. Kiev resiste, así como Mariúpol y Járkov", el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, al final de una videoconferencia con ministros europeos de Defensa tras la que denunció el elevado número de víctimas civiles.

16:32 Canadá prohíbe a sus bancos realizar transacciones con el Banco de Rusia

Canadá prohibió este lunes a sus instituciones financieras que realicen "transacciones" con el Banco de Rusia para evitar que pueda utilizar sus reservas de divisas internacionales y limitar la capacidad de Moscú para financiar la invasión de Ucrania.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció en Twitter que la prohibición está en vigor "de forma inmediata" y que Canadá ha tomado la decisión "en coordinación" con el resto de países del G7. "Seguiremos trabajando de forma estrecha unidos para que Rusia responda por su invasión injustificada de Ucrania", dijo Trudeau.

16:25 Cancelada visita de Lavrov a Ginebra por cierre del espacio aéreo

La visita del ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, a Ginebra, donde iba a participar en el Consejo de Derechos Humanos, fue cancelada este lunes (28.02.2022) debido a la prohibición de que su avión sobrevolara el espacio aéreo de varios países europeos, y ni siquiera las gestiones de las autoridades rusas con la ONU consiguieron un resultado positivo.

Lavrov tenía previsto intervenir en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el martes por la mañana. Según la agencia rusa TASS, citando a una portavoz de la ONU en Ginebra, Alessandra Velluci, incluso el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había hablado por teléfono con los responsables de la UE dos veces el domingo para tratar de garantizar el viaje de Lavrov.

16:14 Minuto de silencio en la Asamblea General de la ONU por Ucrania

Los 193 miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas observaron un minuto de silencio por iniciativa de su presidente, Abdulla Shahid, en memoria de las víctimas de la invasión rusa en Ucrania, al inicio de una excepcional "sesión extraordinaria de urgencia" del organismo. Shahid se disponía a pronunciar un discurso para exhortar a un "cese la violencia", al igual que el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres.

16:12 Putin se compromete con Macron a respetar a los civiles en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, se comprometió con el presidente francés a respetar a la población de Ucrania y a las infraestructuras civiles, así como la seguridad de las carreteras. Macron llamó hoy a Putin, a petición de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para formular estas peticiones, informó un comunicado del Elíseo. "Putin confirmó su voluntad de comprometerse en estos tres puntos" y a seguir en contacto con Macron en los días próximos.

16:01 El COI retira la Orden Olímpica a Putin

El Comité Olímpico Internacional anunció en un comunicado que retira la Orden Olímpica al presidente ruso Vladimir Putin, en respuesta a la invasión de Ucrania. "El comité ejecutivo del COI, basándose en excepcionales circunstancias y la situación y considerando la extremadamente grave violación de la Tregua Olímpica y otras violaciones de la Carta Olímpica por el gobierno ruso en el pasado, ha tomado la decisión de retirar la Orden Olímpica a todas las personas que actualmente tienen una importante función en el gobierno de Rusia", explica.

La comisión ejecutiva del Comité recomendó además "a las federaciones internacionales deportivas y a los organizadores de manifestaciones deportivas no invitar o no permitir la participación de deportistas y representantes oficiales rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales", señalando que muchos deportistas de Ucrania se ven impedidos de competir debido al ataque de las tropas rusas contra su país.

15:59 Irlanda enviará ayuda no letal a Ucrania sin abandonar su neutralidad

"No somos neutrales desde el punto de vista político, nunca lo hemos sido cuando se trata de defender los valores democráticos y principios democráticos", declaró hoy el primer ministro irlandés, Micheál Martin, a los medios en Dublín. Irlanda efectuará contribuciones al Fondo Europeo para la Paz para financiar el envío de suministros y material médico a Ucrania.

"Nuestra contribución a la parte no letal de ese fondo de paz (de la Unión Europea) no socava nuestra neutralidad militar", aseguró el jefe del Gobierno irlandés, de coalición entre centristas, democristianos y verdes.

15:58 Bruselas pide a YouTube que suspenda las cuentas de RT y Sputnik

La Comisión Europea ha pedido a Google y a YouTube (dependiente de la primera) que suspendan las cuentas de Russia Today, Sputnik y otros medios afines al Kremlin para cumplir con las sanciones que ha aprobado la UE ante la invasión de Ucrania, entre ellas el veto para que emitan en territorio comunitario.

En este sentido, la vicepresidenta de la Comisión para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, se reunieron ayer con los consejeros delegados de Google, Sundar Pichai, y de Youtube, Susan Wojcicki. Si bien "no hubo un resultado específico respecto a lo que van a hacer", señaló hoy el portavoz de la Comisión de la economía digital, Johannes Bahrke.

15:41 Al menos 11 civiles mueren en bombardeos en Jarkov

"El enemigo ruso bombardea barrios residenciales", escribió el gobernador regional Oleg Sinegubov en las redes sociales. "A causa de los bombardeos, que se siguen produciendo, no podemos utilizar los servicios de rescate (...). Actualmente hay 11 muertos y decenas de heridos", añadió.

15:17 Rusia invita a utilizar el equivalente ruso al SWIFT

"Tenemos un sistema de mensajería financiera, el SPFS, que puede reemplazar el SWIFT dentro del país. Los participantes de afuera pueden unirse", señaló en una declaración ante los medios tras un consejo de directores del Banco Central de Rusia su directora, Elvira Nabiúlina, este lunes (28.02.2022).

Según la agencia oficial TASS, el Banco de Rusia lanzó SPFS en modo de prueba en 2014, el sistema puede transmitir datos en formato SWIFT, pero no depende de sus canales. En 2017, SPFS comenzó a funcionar en su totalidad, transmitiendo mensajes sobre transacciones en cualquier moneda. Inicialmente, estaba destinado solo a usuarios internos rusos, pero en abril de 2021, más de 20 bancos bielorrusos, el Arshidbank armenio y el Banco kirguís de Asia estaban conectados a él.

lgc (afp/efe/reuters)