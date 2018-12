Diversidad sexual en los videojuegos

En junio de este año se estrenó el tráiler de "The Last of Us Parte 2” en la feria de videojuegos de Los Angeles, la más importante del mundo. Las redes enloquecieron, porque en el video de casi 12 minutos la protagonista Ellie besa a una mujer. No fue el mundo gris, la brutalidad implacable, sino un beso el que provocó insultos y lágrimas de alegría.

Los videojuegos pasan rápidamente al olvido

Sin embargo, protagonistas lesbianas ya aparecen en videojuegos desde hace 30 años.

"A pesar de que el tema ya sea parte del mainstream sigue siendo muy emocional. Es algo con lo que nos hemos topado en varias ocasiones”, afirma Sarah Rudolph, cocuradora de la exposición "Rainbow Arcade" del museo homosexual de Berlín. "Muchos juegos han pasado al olvido”. La mayoría de los que fueron producidos en los años 90 han desaparecido. Esto se debe a que es un medio relativamente joven que recién empieza a ser considerado una manifestación cultural. También el hardware evoluciona de forma muy rápida.

Una colección extensa: LGTBIQ Video Game Archive

Así se presenta el equipo curador de la exposición "Rainbow Arcade" en el museo homosexual de Berlín.

Desde el año 2015 existe el "Archivo de videojuegos LGTBIQ "que fue creado por la experta en medios de comunicación estadounidense Adrienne Shaw. Ella también es curadora de la exposición en la capital alemana. Con su equipo ha recopilado más de 1000 videojuegos con contenido queer ya sean protagonistas, lugares o historias.

Los primeros juegos con contenido de este tipo aparecieron a mediados de los años 80 y fueron en parte fuertemente homofóbicos. La meta de "Mad Party Fucker” era tener sexo con la mayor cantidad de mujeres sin, según las reglas del juego "contagiarse con sida con los maricones”.

Villano o hazmerreír

En 30 años de historia de los videojuegos, ha cambiado la representación de figuras queer. Sin embargo, aún hoy en día "muchos de los villanos son queer”, dice Sarah Rudolph. "Estas figuras son presentadas como personajes asquerosos, horripilantes o amenazantes. O también como un hazmerreír que nadie toma en serio.”

La serie "Gran Theft Auto (GTA) es una de las producciones de videojuegos más exitosas. De los pocos personajes LGTBIQ, la mayoría son presentados de una forma negativa. El protagonista Trevor de GTA 5, por ejemplo, tiene sexo con mujeres, hombres y osos de peluche y es completamente loco y colérico.

"Lucha por una representación positiva"

En 2014, el hashtag #Gamergate impulsó un gran cambio. El debate comenzó tras una campaña de odio contra una desarrolladora de juegos. Feministas acusaron la representación sexista de mujeres en videojuegos. Hasta amenzas de muerte recibió. Desde ese episodio más compañías de videojuegos parecen intentar nuevas cosas. Hoy por ejemplo existen más protagonistas mujeres en videojuegos que hace algunos años. También aumentó la visibilidad queer. "Existen muchas desarrolladoras y desarolladores queer que pelean por una representación positiva”, afirma Sarah Rudolph. "Mientras más personas hagan presión en la industria, más contenido positivo aparecerá en los juegos”, afirma convencida. "Queda claro que también se venden muy bien”. El antecesor de "The Last of Us parte 2”, que ya dejaba claro que Ellie era lesbiana, fue vendido más de 17 millones de veces a nivel mundial.

