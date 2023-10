Disney celebra 100 años de ser un referente cultural

Precisamente un 16 de octubre de 1923, Walt Disney y su hermano Roy fundaron The Disney Borthers. Para celebrarlo, hoy lanzó "Érase una vez un estudio”, un cortometraje con la participación de 543 personajes de Disney.

De un pequeño estudio familiar de animación para niños a un multimillonario conglomerado mediático internacional: Disney cumple 100 años repartiendo magia a los más pequeños y asentada, según algunos expertos, como la "empresa de creaciones culturales más influyente del mundo".

Su dilatada historia se remonta al 16 de octubre de 1923, cuando Walt Disney y su hermano Roy O. Disney fundan The Disney Brothers para continuar produciendo la serie animada "Alice Comedies".

Hasta que en 1928 los hermanos Disney apuestan por un personaje con forma de ratón que cambiaría el destino de sus vidas y se colaría de lleno en la infancia de varias generaciones.

Walt Disney (centro) y el Club de Mickey Mouse en 1955. Imagen: Everett Collection/imago images

Primero bautizado como Mortimer, y más tarde como el conocido Mickey Mouse, el travieso animal protagonizaría la cinta "Steambot Willie" (1928), la primera caricatura sonora posproducida.

El reconocimiento del público al ratón hizo que Walt (Chicago, 1901) estrenara en 1937 "Snow White and the Seven Dwarfs" ("Blancanieves y los Siete Enanitos", en español) -el primer filme animado de su repertorio-, que les permitió ingresar 1,5 millones de dólares, diez veces lo que habían invertido.

Fue tal su impacto en las arcas del estudio que la ganancias se destinaron a la construcción de su nuevo campamento base en la ciudad de Burbank (California), donde se mudaron en 1940 para avanzar en otros títulos que tampoco pasaron desapercibidos: "Pinocchio" (1940), "Dumbo" (1941) y "Bambi" (1942).

El inicio de la saga "Star Wars" (1977), el lanzamiento de "The Little Mermaid" (1989), la distribución de sus cintas en VHS o la apertura de Disneyland París en 1992 fueron algunos de los hitos de la compañía en las décadas posteriores.

La empresa californiana adquirió Pixar, Star Wars y Marvel en el siglo XXI. En 2019 se hizo con los activos de 20th Century Fox por 71.300 millones de dólares, la mayor adquisición en la historia de Disney, y abrió su servicio de "streaming", llamado Disney+, ese mismo año.

Cortometraje por el centenario

Para celebrar su centenario, los estudios de la compañía estadounidense lanzaron precisamente hoy (16.10.2023) un cortometraje de nueve minutos por el que desfilan todos sus entrañables personajes.

Desde Mickey Mouse hasta la princesa Elsa, pasando por el capitán Garfio, más de 500 héroes de Disney cobran vida en esta declaración de amor al estudio de animación. Titulada "Érase una vez un estudio", esta obra divertida y conmovedora combina imágenes digitales, dibujos a mano y tomas reales.

Fruto de dos años de trabajo, muestra a 543 personajes provenientes de 85 largometrajes y cortometrajes. Todos ellos salen de los cuadros exhibidos en los pasillos de las instalaciones estadounidenses del grupo, para hacerse una foto de familia, después de la salida de los empleados.

"Fue como armar el rompecabezas más grande de tu vida", resume Trent Corey, codirector de esta proeza artística y tecnológica que involucró a más de cien personas, así como a antiguos animadores y 40 actores que regresaron a los platós especialmente para la ocasión.

"Queríamos que todos los personajes se parecieran y tuvieran exactamente la misma voz que en sus películas originales", agrega el cocreador Dan Abraham. El cortometraje completo ya está disponible a través de Disney+.

ee (efe, afp)