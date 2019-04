Dirk Nowitzki: "Lo he dado todo"

DW: Dirk Nowitzki, después de 20 años, dos meses y cinco días, su carrera en la NBA ha terminado. ¿Qué siente cuando escucha eso?

Dirk Nowitzki: Ahora me encuentro bien. Pero hubo algunos momentos emocionales. El video que mostraron poco antes del partido fue increíble (el equipo de San Antonio mostró un video en la pantalla gigante con los momentos más destacados de la carrera de Nowitzki que conmovió a atleta hasta las lágrimas) y también algunos momentos después del partido. Intenté con toda mis fuerzas contener mis sentimientos, pero no fue fácil.

Fue despedido de la sala con ovaciones. ¿Fue el final de su carrera tal como deseaba?

Sin los playoffs, era lo mejor que se podía hacer. Por supuesto que me hubiera gustado retirarme en casa. Creo que habría sido óptimo el martes (el último partido en casa contra Phoenix). Pero lo que pasó aquí también fue increíble. No me imaginé que algo así podría pasar en un partido fuera de casa.

Aquí en San Antonio se cierra un pequeño círculo. Porque fue aquí donde causó sensación en EE.UU. en 1998 al jugar en una selección mundial contra un equipo estadounidense. Usted fue el mejor anotador, con 33 puntos, en la sorprendente victoria de 104-99. Y aquí termina ahora su carrera.

Sí, mi carrera empezó realmente en San Antonio. Antes de eso solo era un jugador en DJK Würzburg, y ese juego me catapultó al mundo. Fue una locura lo que pasó después de ese partido. Pasé de la segunda liga alemana directamente a la NBA. De alguna manera encaja que el círculo se cierre ahora aquí. Siempre he tenido grandes experiencias, grandes juegos, y grandes series de playoffs contra los Spurs.

¿Cómo se sintió al estar por última vez en la cabina con sus compañeros de equipo?

Fue extraño. Fue un momento emotivo al ponerme la camiseta por última vez y después del partido al quitármela. Tiré todo a la basura, calcetines, calzoncillos, todo. Así no hay que lavarlos más. Está claro que echaré de menos durante meses, probablemente durante años o para siempre, ni idea. Pero lo he dado todo.

Sus hijos tienen, dos, cuatro y cinco años. ¿Se dieron cuenta de que estos días son muy especiales para papá?

Creo que son demasiado jóvenes para comprender esto. Pero por suerte existe YouTube. Voy a enseñarles los mejores momentos en YouTube cuando sean un poco mayores.

Dirk Nowitzki, nacido en 1978 en Würzburgo, es el jugador de baloncesto más famoso de Alemania y, con 21 temporadas en la NBA, uno de los mejores jugadores de la liga de baloncesto más fuerte del mundo. Su mayor éxito fue ganar el campeonato de la NBA en 2011. También obtuvo galardones como MVP (jugador más valioso), medalla de bronce en el Campeonato del Mundo, y de plata en el Campeonato de Europa, con la selección alemana. En abril de 2019, Nowitzki anunció su retiro.

(gg)

