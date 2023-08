Dirk Nowitzki entra en el Salón de la Fama de la NBA

El exjugador alemán de baloncesto Dirk Nowitzki recordó la madrugada del domingo (13.08.2023, hora alemana) a sus padres al entrar en el Salón de la Fama James Naismith de la NBA. "Nunca olvidaré lo que habéis hecho por mí y si me convierto en la mitad de buen padre de lo que fueron los míos para mí, entonces seré feliz", dijo en alemán el deportista retirado, de 45 años, en el evento celebrado en Springfield, Massachusetts. Nowitzki, padre de tres hijos, se emocionó hasta las lágrimas mientras hablaba.

Con Steve Nash y Jason Kidd como sus presentadores en esta gala, el genio alemán habló de varias cualidades que han marcado su vida y su carrera como la creatividad, la pasión, el liderazgo, la competitividad y el respeto. Nowitzki jugó los 21 años completos de su carrera en la NBA para los Mavericks de Dallas y dejó una profunda huella en la liga de baloncesto más importante del mundo hasta su retirdada en 2019 después de, como él mismo dijo, haberlo "dado todo". Ganó con este equipo el primer y único anillo del campeonato de su historia en 2011, se convirtió en el primer europeo en ser votado como el jugador más valioso de la competición y ocupa el sexto lugar en la lista de anotadores de todos los tiempos.

Primer alemán en acceder al Olimpo del baloncesto

Es el primer alemán en ser incluido en el Salón de la Fama de la NBA. "No hay nada más alto que se pueda conseguir un jugador en su carrera", valoró. El francés Tony Parker, que, junto a Nowitzki y otros diez jugadores entra ahora en el templo del baloncesto mundial, habló con el mayor respeto sobre su antiguo oponente: "Dirk allanó el camino; siempre digo que Dirk es el 'goat' [Great of all times, 'el mejor de todos los tiempos'] de todos los jugadores europeos". "Me sentí muy honrado por eso", dijo Nowitzki. "Si he logrado ayudar a otros e inspirarlos, eso me hace feliz".

Además de para Nowitzki, Parker tuvo también elogios para Pau Gasol, que se convirtió en el primer jugador español en entrar al Salón de la Fama y también recibió el mismo homenaje en una noche mágica e histórica para el baloncesto europeo. Cuatro veces campeón de la NBA con los inolvidables San Antonio Spurs en los que formó un trío memorable con Tim Duncan y el argentino Manu Ginóbili -sus dos presentadores en este tributo-, Parker destacó su rivalidad con Gasol.

Dirk Nowitzki levanta el trofeo como campeones de la NBA ganado por los Dallas mavericks en junio de 2011 en el American Airlines Arena de Miami. Imagen: Tannen Maury/dpa/picture alliance

"Tengo muchas conexiones con esta promoción", dijo en su discurso el base, quien destacó que Gasol fue su "compañero" en los Spurs al tiempo que recordó la "enorme rivalidad" en el baloncesto internacional entre las selecciones de España y Francia. Parker reconoció, con ironía, que sin la selección española comandada por Gasol habría ganado más medallas para Francia, pero apuntó que enfrentarse en los veranos al de Sant Boi le "empujó" a mejorar.

También habló en los mejores términos posibles de Ginóbili, a quien definió como "una estrella del rock" y "el jugador más único" con el que ha compartido equipo.Parker combinó en su ingenioso discurso chistes sobre Duncan y sus primeros pasos en San Antonio con un agradecimiento muy emotivo a su familia en el que no evitó las lágrimas.

Nowitzki opinó que el respeto es un rasgo que une a todos los homenajeados en el Salón de la Fama de 2023, una relación en la que también aparecen Becky Hammon o Dwyane Wade. "Estoy muy emocionado de ser parte de esta promoción. Pau, Tony, Wade... Competimos al nivel más alto, pero siempre hubo aprecio", afirmó. Nowitzki también elogió a compañeros como Kidd, a quien describió como "un guerrero", y a Nash, con quien compartió sus primeros pasos en la NBA con la camiseta de los Mavericks. "Quién habría pensado cuando empezamos a jugar que estaríamos en este escenario juntos...", reflexionó.

lgc (dpa/efe/afp)