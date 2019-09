Diputados franceses: tribuna pro políticos catalanes presos

Un total de 52 diputados franceses pidieron el fin de la "represión contra los políticos catalanes". Lo han hecho en una tribuna publicada este domingo (1.09.2019) sobre los responsables encarcelados o exiliados por haber organizado en Cataluña un referéndum de autodeterminación en 2017. "Debido a sus opciones políticas, por haber organizado una votación, están encarcelados, exiliados, y pueden ser condenados a duras penas de prisión", denuncian los 52 diputados de la Asamblea Nacional francesa en el Journal du Dimanche.

"Una cosa es el respeto de las normas institucionales, pero creemos que el debate político no puede ser resuelto mediante la represión (...)" agregan los diputados, de partidos centristas y de izquierda. Entre los firmantes no hay integrantes del partido mayoritario La República en Marcha , del presidente francés Emmanuel Macron, ni de Los Republicanos, principal partido de oposición. "Igual que numerosas voces en España y en otros lugares, instamos a que se apacigüen las tensiones y a que se ponga fin a las medidas arbitrarias que afectan a quienes han sido elegidos mediante sufragio universal", agrega la tribuna. Los legisladores franceses precisan, sin embargo, que "la controversia es intensa sobre el Estatuto de Cataluña y el futuro de España", por lo que no tienen la intención de "inmiscuirse en este debate".

Respuesta de Manuel Valls

Por su parte, el ex primer ministro francés y concejal en Barcelona Manuel Valls ha criticado la "ignorancia e irresponsabilidad" de los 52 diputados franceses. "Ignorancia e irresponsabilidad. 52 diputados franceses que no saben que España es una democracia y un Estado de derecho", fue su reacción. El concejal ha negado que haya "represión ni presos políticos", y en cambio sí que hubo, ha indicado, unos políticos independentistas que "se cargaron las reglas constitucionales y que querían separar Cataluña del resto de España". MS (afp/efe)

