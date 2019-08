Diputados británicos piden convocar al Parlamento para debatir el brexit

Más de un centenar de diputados británicos pidieron en una carta pública este domingo (18.08.2019) al primer ministro Boris Johnson convocar de inmediato al Parlamento, actualmente de vacaciones, para debatir sobre el brexit. "Nuestro país está al borde de una crisis económica mientras nos dirigimos hacia un brexit sin acuerdo", escriben. "Estamos ante una emergencia nacional, y el Parlamento debe ser convocado de inmediato". agregan.

Si bien el Parlamento vuelve a funcionar a principios de septiembre, estos legisladores quieren que Johnson los convoque de manera permanente hasta el 21 de octubre, fecha en la cual el Reino Unido debe abandonar la Unión Europea. Los signatarios de la carta son opositores al brexit y quieren bloquearlo.

Boris Johnson está decidido a que el Reino Unido abandone de manera efectiva la UE el 31 octubre, más allá de que haya logrado o no renegociar el acuerdo concluido entre la ex primer ministro Theresa May y Bruselas. Jeremy Corbyn (en la imagen), líder del partido laborista, la principal fuerza de oposición, quiere organizar un voto de desconfianza contra el Johnson cuando el Parlamento retome las sesiones.

Corbyn espera, en caso de lograr derribar a Johnson, convertirse en jefe de gobierno interino, luego buscar una nueva postergación de la fecha de salida de la UE para evitar un Brexit sin acuerdo, y convocar finalmente a elecciones anticipadas. El gobierno de Johnson dispone de una mayoría de solo un voto en el Parlamento. (afp)

