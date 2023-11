Diputado oficialista pide quitar título a Andreu Oliva

El diputado oficialista Romeo Auerbach pidió este martes (14.11.2023) al Congreso quitar el título de "Hijo Meritísimo de El Salvador" al rector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), Andreu Oliva, por sus críticas al Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Auerbach, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), dijo a periodistas que pidió a la Junta Directiva del Parlamento que traslade al pleno "una petición de derogatoria del decreto que le dio el título de hijo meritísimo".

"Creo yo que vivimos en un Estado en el que hay libertad de expresión, pero realmente esto choca, las actuaciones indecorosas del ciudadano Andreu Oliva, con ostentar tan alto título", expresó el parlamentario. Agregó que "él más parece un activista político en contra de la actual Asamblea Legislativa y del actual presidente".

"Está siendo un mal hijo de El Salvador, porque ataca a autoridades elegidas directamente y democráticamente por el pueblo", añadió el diputado.

¿Qué causó esto?

Oliva llamó el pasado 12 de noviembre -durante un evento de conmemoración por el asesinato de los "mártires de la UCA"- a Bukele a que "no busque su propio interés, no se deje llevar por la ambición y por el deseo de fama con propaganda mentirosa". Además, pidió a las fuerzas de seguridad a que "respeten la ley, no se lleven presos a personas inocentes. No denuncien falsamente, no maltraten a su pueblo".

Oliva nació en Barcelona, España, el 29 de octubre de 1957 y es profesor, ingeniero, administrador, filósofo y teólogo, de acuerdo con el portal de la UCA. "En 1988 ingresó a la Compañía de Jesús y en 1995 se ordenó como sacerdote", indica el centro de estudios y añade que fue "vicerrector general de la UCA de Managua (Nicaragua)", además es rector en El Salvador desde 2011 y en 2012 fue naturalizado salvadoreño.

El sacerdote jesuita recibió el título de Hijo Meritísimo en abril de 2021 por su "trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su aporte a la educación y la cultura".

ama (efe, lpg)