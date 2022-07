Dinamarca: padres con restricciones

En Dinamarca, el Estado ejerce con cada vez más rigor la defensa del supuesto bien del niño. A quienes no se considera capacitados para ejercer como padres, se les anuncia, ya durante el embarazo, que están obligados a dar a sus hijos en adopción.

Para no perder a sus hijos, muchas familias huyen a países vecinos, pero especialmente a la ciudad de Flensburgo, cerca de la frontera en Alemania. Allí conoceremos a Hanne, madre de cuatro hijos, de los cuales tres ya están bajo la custodia de las autoridades danesas. Y Kenneth, que intenta empezar de nuevo en Flensburgo con su hijo de ocho años.

Un reportaje de Gunnar Köhne.

