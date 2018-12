Dinamarca extradita a sospechoso por genocidio ruandés

La comunidad internacional y el genocidio armenio

Alemania apoya la reconciliación

Frank-Walter Steinmeier, ministro alemán de Exteriores, mide bien sus palabras. No quiere poner en peligro la reconciliación entre Turquía y Armenia. Por eso no habla de "genocidio", pues cree que ser responsable no implica "reducir la responsabilidad a un concepto". En octubre de 2014, Steinmeier visitó Armenia. En la imagen aparece con su homólogo armenio, Edward Nalbandian.