Dimite el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina por presiones internas

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el peruano Luis Carranza, por medio de una carta dio a conocer hoy (23.03.2021) que renuncia al cargo dentro de la institución con sede en Caracas. Esto debido a presiones por parte del Directorio de Argentina.

"Desde el último año hemos observado el interés de politizar la actuación del CAF, lo cual sería muy negativo para el futuro de nuestra organización. Así, hemos observado cómo importantes iniciativas se han visto dilatadas con excusas, a pesar de ser soluciones concretas", apunta en la carta.

Uno de esos proyectos truncados, explica, fue la solicitud, que él mismo hizo, para que se le concediera un voto de confianza a Bernardo Requena y se le designara como vicepresidente de Programas de Países, "una función que viene desempeñando interinamente desde hace 15 meses".

Pese a la argumentación presentada y al buen desempeño de Requena durante 17 años en la institución, prosigue Carranza, el Directorio de CAF decidió no respaldar su designación. Este rechazo, a juicio del presidente, se debe a su "negativa a ceder al interés de algunos países de interferir políticamente en las atribuciones que el Convenio Constitutivo le otorga al Presidente Ejecutivo para designar a sus colaboradores inmediatos".

Presión argentina

"En particular, los directores por Argentina me solicitaron verbalmente y a través de mensajes escritos, a principios de 2020, que designe como vicepresidente a una persona que no reunía las condiciones para el cargo", sostuvo, para luego asegurar que cuenta con las pruebas que respaldan estas acusaciones.

"Desde entonces y de manera continua y manifiesta, la representación de Argentina, a través de una supuesta intención de lograr más transparencia en el proceso de selección de vicepresidentes, intenta seguir presionando para evitar el nombramiento del señor Requena", añadió en el escrito.

Luis Carranza Ugarte fue elegido por amplia mayoría como presidente ejecutivo de CAF en una reunión extraordinaria de la directiva de la institución el 13 de diciembre de 2016. Dejará el cargo un año antes de las elecciones en la entidad.

ee (efe/elpaís)