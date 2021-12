Diga Usted: "Adelante, Chile. El futuro y esa nueva Carta Magna los esperan para escribir historia"

Detienen a 114 migrantes cubanos y venezolanos en el sur de México

Es cierto que los gobernantes llevan mucha responsabilidad en el asunto migratorio, pero no se puede esconder el rol determinante que han ocupado las élites económicas. Ellos han hecho de los migrantes un negocio.

Ricardo Godoy, El Salvador

Si la gente migra es porque no tiene otro remedio. En sus países no hay medios para ganarse la vida. La inseguridad es otro gran problema. No se le puede reprochar a nadie querer buscar una vida mejor.

Leonora Díaz, Guatemala

¿Qué tendrá que hacer el Estado mexicano para detener estas mareas de migrantes, que cada día se hacen más numerosas? ¡Difícil situación!

Ricardo Sadell, (Facebook)

Los mexicanos los detienen para que no crucen a Estados Unidos. ¡Qué gran pacto han hecho con Biden! ¿A cambio de qué?

Sol Inti, (Facebook)

Manifestación de migrantes en Ciudad de México el pasado 16 de dieciembre.

Annabel Hernández: Emma y las otras señoras del narco

Estoy acabando de leer tu libro y siento una profunda tristeza. Desde hace mucho tiempo me di cuenta de cómo los mexicanos se prestan mucho a los sobornos. Me dueles México. Ya he leído varios de tus libros y me sigo preguntando cómo es posible que con tus múltiples pruebas no estén los mencionados en la cárcel, que alguien me lo explique.

Mis respetos para ti y espero que Dios nos ayude a cambiar este México de hoy, y empecemos por nosotros mismos a no aceptar ni promover ningún tipo de soborno o chantaje. Anabel Hernández, cuídate mucho.

Claudia Rodríguez, México

Cuando pienso en mi país, México, no tengo palabras para describir mi tristeza. Lo que era y lo que es: drogas, periodistas y jóvenes asesinados, etc, etc.

Hay que ser muy valiente para sacar a la luz todo lo que está sucediendo en nuestro país. Yo no sé si lo haría. No lo haría si pienso en mi familia, mis hijos, mis amigos. Espero que todo te vaya bien lindo a pesar de poner tu vida en riesgo por decir algunas verdades.

Chilenos festejando el triundo de Gabriel Boric

María C., México

El triunfo de Gabriel Boric, la gran oportunidad de la izquierda chilena

Nada de incierto. Tenemos fe en Chile y su destino. No a la ultraderecha tirana. Será un Gobierno con esperanza y todos quienes votamos por Gabriel lo apoyaremos y trabajaremos más que nunca por un Chile, donde todos seamos iguales y respetados. Basta de privilegios.

Gaby Curiante Silva, (Facebook)

Todo el tiempo aparece una nueva izquierda, esta vez el socialismo sí va a funcionar. Ahora sí el país va a ser un país sin desigualdad, siempre las mismas promesas, pero con resultados diferentes a los que prometieron en las campañas electorales.

Hermes Santa Cruz, (Facebook)



Los pueblos se están cansando de sus políticos, que durante décadas prometen, prometen y prometen acabar con la corrupción, castigar con severidad a los funcionarios que cometan delitos, mejorar la salud, la educación, controlar el déficit, mejorar la productividad, ayudar al campesino. Luego toman el mando de la administración y hacen totalmente lo contrario. Eso va llenado el vaso o la paciencia de un pueblo, que se mata trabajando. Que paga sus impuestos. Lo más vergonzoso de estos políticos es que en vez de corregir sus delitos, inventan artimañas y estrategias para asustar y amenazar a su pueblo diciéndole que si no se vota por ellos, seremos como Venezuela, que nos quitarán la finquita o nuestra casita, que seremos pobres. El pueblo de Ámerica está cansado.

Guillermo Riosm (Faceboook)

Bueno, parece que los jóvenes de hoy quieren hacer el mismo error como hace 23 años en Venezuela. Hoy los hijos de ellos huyen de Venezuela por el hambre y la miseria.

Marin Kopp



Adelante, Chile. El futuro y esa nueva Carta Magna los esperan para escribir historia.

Ricardo Pantoja

