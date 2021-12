¿Dificultades con la educación desde casa? ¡Enciende la radio!

La radio despierta la creatividad

"Me gusta el programa. Aprendo mucho y me hace reír", afirma Fernando Sebastián Revollo Rodríguez. "¡También me gustan las adivinanzas!". El alumno de cuarto grado quiere desarrollar sus propias historias, "sobre cómo vivo, sobre mi escuela y sobre mi perro, mis gallinas y mi gato, Lucas", dice.